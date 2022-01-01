أخبار الانتقالات | صفقة جديدة في نيوكاسل وأزمة توريس مع برشلونة

أكدت "لاجازيتا" أن وصول ستيفن زهانج، رئيس إنتر، من الصين لميلانو سيحسم مفاوضات تمديد عقد مارسيلو بروزوفيتش.

وحتى الآن لم تكلل المفاوضات بين الطرفين بالنجاح في ظل تمسك الكرواتي بطلباته المادية.