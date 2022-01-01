أخبار الانتقالات | صفقة جديدة في الوسط لليفربول وبرشلونة يتسوق من مدريد

لاعب فلامنجو يلمح للاقتراب من ليفربول
بحسب ما قال اللاعب جواو جوميش نجم وسط ملعب فلامنجو البرازيلي لصالح "ESPN" فقد يكون قريبًا من الانضمام لليفربول بعد ظهور بعض الكشافة من الريدز لمتابعته.
وقال جوميش: "ليفربول فريق سأحب أن ألعب له، واللعب في دوري أبطال أورووبا هو حلمي الأكبر في كرة القدم".
تشيلسي يستمر في الشراء من ريد بول سالزبورج
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إعجاب تشيلسي بريد بول سالزبورج لن ينتهي قريبًا حيث يسعى النادي لدعم نفسه على المستوى الإداري من النادي قريبًا.
وبحسب ما ذكر "ذا أتلتيك"، فالنادي قريب من ضم كريستوف فروند كمدير رياضي، في حيان يسعى للتوقيع مع أوليفر مينتزلاف الرئيس الحالي للنادي الألماني ليحصل على دور المدير التقني في ستامفورد بريدج.
أتلتيكو مدريد يراقب ثلاثي الدوري الإنجليزي
أوضحت تقارير أن نادي أتلتيكو مدريد يأمل أن يضم مهاجم يملك بعض المرونة في تحركاته ومركزه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وبحسب ما ذكر موقع "فيتشاخس" فدييجو سيميوني المدير الفني للفريق مهجب بماركوس راشفورد وليناردو تروسارد وروبرتو فيرمينو.
مانشستر سيتي سيحاول ضم لياو من ميلان
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي سيحاول ضم اللاعب رافاييل لياو من صفوف ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "مانشستر إيفنينج نيوز"، والتي أكدت أن النادي لن يمانع تقديم مبلغ مالي كبير لميلان من أجل الموافقة على ترك اللاعب.
بايرن ميونخ لا يفكر في رحيل ناجلسمان
أكدت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ لا تضع في اعتبارها فكرة رحيل يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "TZ" وأكد هيربرت هاينر رئيس النادي الذي قال: "لدينا ثقة كاملة في ناجلسمان والفريق ككل، وبعد التوقف الدولي سنقدم كل ما لدينا كما هو الحال دائمًا في بايرن".