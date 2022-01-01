أخبار الانتقالات | صفقة جديدة في الوسط لليفربول وبرشلونة يتسوق من مدريد

بحسب ما قال اللاعب جواو جوميش نجم وسط ملعب فلامنجو البرازيلي لصالح "ESPN" فقد يكون قريبًا من الانضمام لليفربول بعد ظهور بعض الكشافة من الريدز لمتابعته.

وقال جوميش: "ليفربول فريق سأحب أن ألعب له، واللعب في دوري أبطال أورووبا هو حلمي الأكبر في كرة القدم".