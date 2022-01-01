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أخبار الانتقالات | صفقة برشلونة الجديدة من وولفز وصراع أوسيمين

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Victor Osimhen of Nigeria and Napoli.
Getty.

صراع بين مدريد وبرشلونة على نجم ليفركوزن

2022-03-04T08:32:27.044Z

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اجتماع مزعوم بين تشافي وهالاند

2022-03-04T08:31:58.922Z

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واتكينز متاح للبيع

2022-03-04T08:30:11.575Z

قال "فوتبول إنسايدر" إن أستون فيلا مستعد للسماع للعروض التي ستأتي لمهاجمه أولي واتكينز في الفترة المقبلة.

ويحظى المهاجم الإنجليزي بإعجاب آرسنال بحسب التقرير، وسيسمح له فريقه بالمغادرة في ظل عدم اقتناع مدربه ستيفن جيرارد بإمكانياته.

بوتمان يختار ميلان

2022-03-04T08:29:03.726Z

أوضح "نيكولا شيرا" أن ميلان قريب من إتمام التعاقد مع الهولندي سفن بوتمان من صفوف ليل.

اللاعب فضل الروسونيري على حساب نيوكاسل، والأول سيدفع قرابة 30 مليون يورو لضمه بحسب التقرير.

صراع على أوسيمين

2022-03-04T08:27:55.012Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين مطلوب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

اللاعب النيجيري انضم لنابولي مقابل 80 مليون يورو من ليل وعقده مستمر حتى 2025 مع فريقه الإيطالي.

برشلونة يستهدف نيفيس

2022-03-04T08:26:24.809Z

ذكرت "ديلي ميل" أن برشلونة يستهدف لاعباً جديداً من صفوف وولفرهامبتون هو متوسط الميدان روبن نيفيس.

البرتغالي مرشح لمغادرة صفوف وولفز في الصيف المقبل، ويحظى بمتابعة مانشستر يونايتد بحسب الإعلام الإنجليزي.