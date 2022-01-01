أخبار الانتقالات | صفقة أرجنتينية في سيتي وصراع لينجارد

أكد محمود أبو جبل، حارس الزمالك، في حوار مع "إم بي سي" أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين الأهلي المصري.

وقال الدولي المصري إنه يستبعد الانتقال لصفوف الأهلي وينتظر بعد مكالمة من الزمالك بخصوص عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.