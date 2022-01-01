أخبار الانتقالات | صفقة أرجنتينية في سيتي وصراع لينجارد

صراع إيطالي على لينجارد
أوضحت "ميرور" أن الثنائي ميلان ويوفنتوس مهتمان بخدمات لاعب مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.
وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع يونايتد بحلول نهاية الموسم، ولا توجد مؤشرات لمده بالوقت الراهن.
مانشستر سيتي يطارد موهبة أرجنتينية
بحسب الصحفي الأرجنتيني "سيرخيو جونزاليز"، أبدى مانشستر سيتي اهتمامه بضم إنزو فيرنانديس، متوسط ميدان ريفر بليت.
الصحفي قال إن سيتي تواصل بالفعل مع وكيل اللاعب صاحب الواحد وعشرين عاماً، ولكن المفاوضات بعد في مراحل بدائية.
بويين يجذب أنظار نيوكاسل
ذكر 90min أن نيوكاسل هو أحدث المهتمين بخدمات جارود بويين، مهاجم وست هام المتألق هذا الموسم.
اللاعب الإنجليزي بحسب التقارير يحظى باهتمام من قبل ليفربول أيضاً، ولكن فريقه يحاول مد عقده.
مايورال تحت أنظار مدريد
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أبو جبل ينفي التفاوض مع الأهلي
أكد محمود أبو جبل، حارس الزمالك، في حوار مع "إم بي سي" أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين الأهلي المصري.
وقال الدولي المصري إنه يستبعد الانتقال لصفوف الأهلي وينتظر بعد مكالمة من الزمالك بخصوص عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.