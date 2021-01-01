أخبار الانتقالات | صراع كييزا وتحركات برشلونة الرسمية لضم توريس

برشلونة يؤكد مفاوضاته لضم توريس
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كامارا يقترب من ميلان
ذكر "فوت ميركاتو" أن بو بكر كامارا رفض أربعة عروض من ناديه مارسيليا من أجل تجديد عقده المنتهي يونيو المقبل.
وأضاف "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان الأقرب لضم اللاعب الشاب، وسط اهتمام من عدة أندية أخرى.
إنتر يضغط من أجل ألفاريز
أوضحت "أولي" أن إنتر أرسل داريو باشين، مساعد مديره الرياضي، من أجل مراقبة جوليان ألفاريز، موهبة ريفر بليت.
ويحظى ألفاريز باهتمام من عديد الأندية بأوروبا، ولكن التقرير ذكر أن إنتر يريد حسم سباق ضمه مبكراً.
مانشستر يتخلص من هندرسون
قالت "ديلي ميل" إن مانشستر يونايتد قد يفتح المجال لرحيل حارسه دين هندرسون خلال يناير المقبل.
وفقد الحارس موقعه بالتشكيل الرئيسي وسط تألق دافيد دي خيا، مما قد يجعل رحيله واقعاً في ميركاتو الشتاء.
بروزوفيتش يقترب من التجديد
ذكرت "توتوسبورت" وعدة مصادر بإيطاليا أن مارسيلو بروزوفيتش قريب من قبول عرض إنتر للتجديد.
وحضر وكلاء اللاعب مباراة فينيسيا الأخيرة بالدوري الإيطالي، وبحسب التقارير ينتظر أن يجتمعوا مع مسؤولي الفريق بعد أيام لحسم الصفقة.
صراع ثنائي على كييزا
ذكر الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن ليس فقط تشيلسي من أبدى اهتمامه مؤخراً بضم فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس.
وقال شيرا إن بايرن ميونخ هو الآخر يتابع عن كثب موقف النجم الإيطالي وقد يتحرك لضمه بالصيف القادم.