أخبار الانتقالات | صراع على ستيرلينج، ومورينيو يطلب نجم ريال مدريد

يبدو أن الحرب الكلامية بين روبرت ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ بشأن انتقاله إلى برشلونة لن تنتهي قريبًا.

حيث خرج أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ للرد على تصريحات ليفاندوفسكي الأخيرة حول مستقبله في صفوف الفريق.

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