أخبار الانتقالات | صراع على ستيرلينج، ومورينيو يطلب نجم ريال مدريد

صراع بين تشيلسي وريال مدريد لأجل ستيرلينج
ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية رغبة تشيلسي في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج.
وأشارت إلى أنّ ريال مدريد يدرس ضم اللاعب مما يعني وجود منافسة قوية.
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A man who never gave anything less than 100 percent in gold & black. A warrior on the pitch and an entertainer off it.— Wolves (@Wolves) May 31, 2022
For everything you have helped us achieve over the last six years, thank you Romain.
روما يقترب من ضم إيسكو
ذكرت "فوتبول إيطاليا" أن إيسكو سوف ينضم إلى صفوف روما بطلب من جوزيه مورينيو.
وأوضحت أنّ اللاعب أنهى مسيرته في ريال مدريد وسوف ينظر إلى العروض المقدمة له.
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(☀️) Valencia are negotiating the signing of Gennaro Gattuso 🇮🇹, the Italian is very close to being the new coach of the club. @Generaldepie_ #Valencia pic.twitter.com/bcrvjDmghp— RouteOneFootball (@Route1futbol) May 31, 2022
ريال مدريد يحسم صفقة تشواميني
أكدت تقارير فرنسية أن ريال مدريد قد حسم صفقة ضم اللاعب أوريليان تشواميني من صفوف موناكو.
جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو مونتي كارلو"، والذي أكد أن الصفقة قيمتها النهائية 80 مليون يورو بالإضافة إلي 20 متغيرات.
اجتماع بين محامي لوكاكو وإنتر
علمت النسخة الإنجليزية من جول أن محامي النجم البلجيكي روميلو لوكاكو قد اجتمع بإنتر لبحث إمكانية عودته للنادي الإيطالي.
النادي الإيطالي يخشى ألا يكون قادرًا على تلبية الطلبات المالية لتشيلسي وألا يستطيع دفع راتب اللاعب الحالي.
رئيس مانشستر سيتي: لن نضغط على جوارديولا لتمديد عقده!
أكد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا داعي للاستعجال في محاولة إقناع الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق بتمديد عقده في ملعب "الاتحاد".
عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وقد قال إنه لن يفكر في العقد الجديد حتى عام 2023.
بايرن يرد على ليفاندوفسكي: لماذا اخترت ذلك الطريق؟!
يبدو أن الحرب الكلامية بين روبرت ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ بشأن انتقاله إلى برشلونة لن تنتهي قريبًا.
حيث خرج أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ للرد على تصريحات ليفاندوفسكي الأخيرة حول مستقبله في صفوف الفريق.
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مستقبل السنغالي غير محسوم
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توخيل يعود لحلم التوقيع مع حكيمي في تشيلسي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام نادي تشيلسي بالحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يريد لم الشمل مع اللاعب من جديد.
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https://www.goal.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A/blt350393e1cbb1dea2