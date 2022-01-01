أخبار الانتقالات | صراع ثنائي على فلاهوفيتش وتوتنهام يقترب من تراوري

سيتي قريب من خطف ألفاريز
علم "جول" أن مانشستر سيتي قريب من التعاقد مع جوليان ألفاريز، مهاجم ريفر بليت.
ويحظى الأرجنتيني الشاب باهتمام عديد من كبار أوروبا مثل ريال مدريد، أتلتيكو، مانشستر يونايتد، وقطبي ميلانو، ولكن سيتي قريب من حسم السباق لصالحه.
روما يتحرك لضم مدافع لاتسيو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن روما مستعد لتلبية مطالب لويز فيليبي، مدافع لاتسيو وضمه الصيف المقبل.
وينتهي عقد البرازيلي الإيطالي بنهاية الموسم، وحتى الآن يرفض لاتسيو تلبية طلباته المادية.
تنافس على ضم لينو
أوضحت "سكاي" أن هناك صراع على خدمات حارس آرسنال بيرند لينو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.
وذكر التقرير أن نيوكاسل الأقرب والأكثر اهتماماً، مع وجود اهتمام من أندية إنجليزية أخرى.
توتنهام قريب من تراوري
أكدت عدة مصادر في إنجلترا اقتراب توتنهام من التعاقد مع أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.
وستكون الصفقة بحسب التقارير في صيغة الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل قرابة 20 مليون يورو.
نيوكاسل يستهدف ألي
أوضح "فوتبول إنسايدر" أن نيوكاسل قد يتحرك لضم ديلي ألي خلال ميركاتو يناير.
اللاعب لا يعد أساسياً في صفوف توتنهام، مما يفتح الباب لمغادرته خلال الشتاء.
صراع ثنائي محتدم على فلاهوفيتش
ذكر جياكومو ياكوبيليس، صحفي كالتشيو ميركاتو، أن فيورنتينا رفض عرضاً بقيمة 35 مليون يورو وديان كولوشيفسكي لضم دوشان فلاهوفيتش.
وأضاف الصحفي أن آرسنال مستمر في سباق ضم الصربي ويحاول إنهاء الصفقة في يناير، ولكن فيورنتينا يفضل الانتظار وبيعه في الصيف.