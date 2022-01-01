أخبار الانتقالات | صراع ثنائي على فلاهوفيتش وتوتنهام يقترب من تراوري

أكدت عدة مصادر في إنجلترا اقتراب توتنهام من التعاقد مع أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.

وستكون الصفقة بحسب التقارير في صيغة الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل قرابة 20 مليون يورو.