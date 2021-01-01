أخبار الانتقالات | رحيل زياش وتشافي يطلب مدافع تشيلسي

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، بشكل رسمي، عن تمديد عقد مدرب الفريق جيان بييرو جاسبيريني ليغلق التكهنات تمامًا حول مستقبله.

الإيطالي المخضرم البالغ من العمر 63 سنة من المقرر أن يبقى مع أتالانتا حتى يونيو 2024 وفقًا للعقد الجديد.