أخبار الانتقالات | صراع برشلونة وليفربول وبديل صلاح

مارسيال بديل توريس في برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد يوجه اهتمامه للنجم الفرنسي أنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب قد ينضم لبرشلونة لو فشلت مفاوضات ضم فيران توريس.
نجم برشلونة السابق على رادار ليفربول لتعويض صلاح
أكدت تقارير صحفية على وجود رغبة من قبل نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.
يأتي هذا في ظل رغبة ليفربول الملحة في إيجاد بدلاء للمصري محمد صلاح، والذي لم يجدد عقده بعد، وسيغيب في يناير القادم للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.
باريس سان جيرمان ينفي رحيل دوناروما
نفى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان فكرة رحيل جيانلويجي دوناروما عن صفوف فريقه في أي وقت قريب.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الخليفي خلال حفل الكرة الذهبية وقال: "دوناروما سعيد للغاية معنا، وسيساهم في نجاح فريقنا بالمواسم المقبلة.
مانشستر سيتي يحاول الحفاظ على محرز
أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على لاعبه رياض محرز في صفوفه لأطول فترة ممكنة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي يسعى لتجديد عقده الذي ينتهي بعد عام ونصف.
ليفربول ينضم لسباق دينيس زكريا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب دينيس زكريا من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن برشلونة أيضًا يسعى للحصول على خدمات اللاعب.
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