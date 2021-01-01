أخبار الانتقالات | صدمة برشلونة وثنائية ملكية في مدريد

إنسيني قريب من تورونتو
2021-12-30T06:59:32.191Z
أوضح "فابريزيو رومانو" أن لورينزو إنسيني قريب من قبول عرض تورونتو الكندي وترك نابولي حتى في يناير.
ويعرض الفريق الكندي راتباً يقارب 10 مليون يورو في الموسم الواحد، وسيعطي النجم الإيطالي قرابة نفس المبلغ عند التوقيع بحسب التقارير.
ديمبيلي يرفض التمديد
2021-12-30T06:59:30.872Z
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2021-12-30T06:59:30.173Z
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2021-12-30T06:59:29.315Z
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بايرن يحاول مع جينتر
2021-12-30T06:59:27.904Z
ذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ سيحاول التعاقد مع الدولي الألماني ماتياس جينتر الصيف المقبل عقب إعلانه الرحيل عن ناديه بوروسيا مونشنجلادباخ.
وأكدت "سكاي" أن إنتر هو الأقرب لضم اللاعب وقدم له عرضاً لأربعة أعوام.