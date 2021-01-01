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أخبار الانتقالات | صدمة برشلونة وثنائية ملكية في مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Xavi
Getty Images

إنسيني قريب من تورونتو

2021-12-30T06:59:32.191Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن لورينزو إنسيني قريب من قبول عرض تورونتو الكندي وترك نابولي حتى في يناير.

ويعرض الفريق الكندي راتباً يقارب 10 مليون يورو في الموسم الواحد، وسيعطي النجم الإيطالي قرابة نفس المبلغ عند التوقيع بحسب التقارير.

ديمبيلي يرفض التمديد

2021-12-30T06:59:30.872Z

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ريال يخطط بجدية لجمع هالاند ومبابي

2021-12-30T06:59:30.173Z

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النصر يتمم اتفاقه مع رودريجيز

2021-12-30T06:59:29.315Z

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بايرن يحاول مع جينتر

2021-12-30T06:59:27.904Z

ذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ سيحاول التعاقد مع الدولي الألماني ماتياس جينتر الصيف المقبل عقب إعلانه الرحيل عن ناديه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأكدت "سكاي" أن إنتر هو الأقرب لضم اللاعب وقدم له عرضاً لأربعة أعوام.