أخبار الانتقالات | حسم مصير رونالدو وبرشلونة يواصل استهداف مانشستر سيتي

نفى جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأنباء التي أثيرت مؤخرًا حول رحيله عن مانشستر يونايتد.

وقال وكيل اللاعب:"رونالدو سعيد جدًا في يونايتد وسيواصل مستواه المميز مع الفريق مثلما يفعل طوال مسيرته، سيكون موسمًا عظيمًا بالنسبة له".