أخبار الانتقالات | حسم مصير رونالدو وبرشلونة يواصل استهداف مانشستر سيتي

بديل هالاند
يؤمن نادي برشلونة الإسباني، صعوبة فكرة التعاقد مع إرلينج هالاند، لذلك وضع هداف الدوري الإيطالي حاليًا كهدف له.
مبادلة مرفوضة
رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، فكرة الحصول على ممفيس ديباي مهاجم برشلونة مقابل التخلي عن ألفارو موراتا
المدرب تشافي هيرنانديز يريد المهاجم الإسباني، وعرض فكرة التبادل على النادي الإيطالي، ولكن موقع "فوتبول إيطاليا" أكد رفض هذه الفكرة تمامًا.
مصير رونالدو
نفى جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأنباء التي أثيرت مؤخرًا حول رحيله عن مانشستر يونايتد.
وقال وكيل اللاعب:"رونالدو سعيد جدًا في يونايتد وسيواصل مستواه المميز مع الفريق مثلما يفعل طوال مسيرته، سيكون موسمًا عظيمًا بالنسبة له".
بقاء لوريس
يؤمن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، أن الحارس الفرنسي هوجو لوريس سيوافق على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.
وقال المدرب الإيطالي:"أعتقد أن هوجو يريد البقاء مع توتنهام وهو يحب النادي لذلك أتوقع استمراره".
رحيل لابورت
أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن برشلونة يتطلع إلى ضم إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي في أقرب فرصة ممكنة.
المدافع الإسباني لا يشعر بالراحة في ملعب الاتحاد، لذلك قرر برشلونة مراقبة وضعه، تمهيدًا لصفقة محتملة جديدة بعد ضم فيران توريس.
مانشستر بلا صفقات
تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد، عن موقفه من فترة الانتقالات الشتوية، ليؤكد عدم اهتمامه بضم لاعبين جدد.
وقال المدرب الألماني بعد الفوز على بيرنلي 3/1:"هدفي الآن هو التركيز على اللاعبين الحاليين، لدينا ما يكفي في الوقت الحالي".
هدف جديد لبرشلونة
قرر أندرياس كريستنسن مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022 مما يجعله على وشك الرحيل بالمجان.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة دخل في محادثات جدية مع وكيل صاحب الـ25 سنة لضمه في صفقة انتقال حر.