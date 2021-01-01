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أخبار الانتقالات | حسم مصير رونالدو وبرشلونة يواصل استهداف مانشستر سيتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 31 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Scott McTominay Cristiano Ronaldo Manchester United 2021-22
Getty Images

بديل هالاند

2021-12-31T10:04:41.689Z

يؤمن نادي برشلونة الإسباني، صعوبة فكرة التعاقد مع إرلينج هالاند، لذلك وضع هداف الدوري الإيطالي حاليًا كهدف له.

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مبادلة مرفوضة

2021-12-31T10:03:32.576Z

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، فكرة الحصول على ممفيس ديباي مهاجم برشلونة مقابل التخلي عن ألفارو موراتا

المدرب تشافي هيرنانديز يريد المهاجم الإسباني، وعرض فكرة التبادل على النادي الإيطالي، ولكن موقع "فوتبول إيطاليا" أكد رفض هذه الفكرة تمامًا.

مصير رونالدو

2021-12-31T10:03:17.231Z

نفى جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأنباء التي أثيرت مؤخرًا حول رحيله عن مانشستر يونايتد.

وقال وكيل اللاعب:"رونالدو سعيد جدًا في يونايتد وسيواصل مستواه المميز مع الفريق مثلما يفعل طوال مسيرته، سيكون موسمًا عظيمًا بالنسبة له".

بقاء لوريس

2021-12-31T10:00:37.548Z

يؤمن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، أن الحارس الفرنسي هوجو لوريس سيوافق على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي:"أعتقد أن هوجو يريد البقاء مع توتنهام وهو يحب النادي لذلك أتوقع استمراره".

رحيل لابورت

2021-12-31T09:55:34.240Z

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن برشلونة يتطلع إلى ضم إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي في أقرب فرصة ممكنة.

المدافع الإسباني لا يشعر بالراحة في ملعب الاتحاد، لذلك قرر برشلونة مراقبة وضعه، تمهيدًا لصفقة محتملة جديدة بعد ضم فيران توريس.

مانشستر بلا صفقات

2021-12-31T09:52:35.256Z

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد، عن موقفه من فترة الانتقالات الشتوية، ليؤكد عدم اهتمامه بضم لاعبين جدد.

وقال المدرب الألماني بعد الفوز على بيرنلي 3/1:"هدفي الآن هو التركيز على اللاعبين الحاليين، لدينا ما يكفي في الوقت الحالي".

هدف جديد لبرشلونة

2021-12-31T09:43:00.241Z

قرر أندرياس كريستنسن مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022 مما يجعله على وشك الرحيل بالمجان.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة دخل في محادثات جدية مع وكيل صاحب الـ25 سنة لضمه في صفقة انتقال حر.