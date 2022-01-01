أخبار الانتقالات | عرض إنجليزي لجريزمان وبديل مبابي من برشلونة

نابولي يريد مدافع مانشستر
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وضع اللاعب سفين بوتمان كهدف رئيسي له في يناير.
وأوضحت أن نيوكاسل مستمر في محادثات مع ليل لضم اللاعب، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه استرليني.
توتنهام يفاوض نجم ميلان
كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن تقدم نادي توتنهام الإنجليزي بعرض من أجل التعاقد مع فرانك كيسييه نجم وسط ميلان.
عقد اللاعب الإيفواري ينتهي في 30 يونيو 2022، ويحق له الاتفاق بشكل مبدئي مع أي فريق آخر في شهر يناير الجاري.
حسم مصير نايلز
أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إينزلي ميتلاند نايلز مدافع آرسنال سيجلس مع إدارة آرسنال لحسم مستقبله في يناير.
صاحب الـ24 سنة تلقى عرضًا من روما، ومن المقرر مناقشته بصورة جدية، نظرًا لحالة التهميش التي يعاني منها مع المدرب ميكيل أرتيتا.
محاولة لاستعادة أوباميانج
أكد باكاري ساكو لاعب وسط سانت إيتيان على محاولته إقناع بيير أوباميانج بالرحيل عن آرسنال والعودة إلى الفريق مرة أخرى.
وقال ساكو:"أحاول إقناعه بالأمر، أعتقد أن الجميع سيحب رؤية أوباميانج في سانت إيتيان مرة أخرى".
وأضاف:"أنا جاد جدًا في حديثي عندما أحاول إقناعه بالعودة، حتى وإن كان ذلك في صورة مزح، لا أعلم إذا كان ذلك ممكنًا ولكني أتمنى رده بشكل إيجابي".
صفقة دفاعية لنيوكاسل
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وضع اللاعب سفين بوتمان كهدف رئيسي له في يناير.
وأوضحت أن نيوكاسل مستمر في محادثات مع ليل لضم اللاعب، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه استرليني.
بديل مبابي
تقارير قادمة من فرنسا تؤكد اهتمام باريس سان جيرمان، بالحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة.
ويطمح باريس في ضم اللاعب بالمجان، لتعويض الرحيل المتوقع لكيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف.
عرض إنجليزي لجريزمان
كشف موقع "Fichajes" الإسباني عن رغبة توتنهام في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.
ويلعب جريزمان لأتلتيكو في الوقت الحالي معارًا لبرشلونة، ويحق لبطل الدوري الإسباني التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 34 مليون استرليني بنهاية الموسم أو تمديد الإعارة لموسم آخر.
ويطمح توتنهام بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، بإقناع اللاعب بقطع هذه الإعارة لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.