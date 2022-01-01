أخبار الانتقالات | سيتي يرفض 85 مليوناً وميليك إلى يوفنتوس

سيتي يرفض عرض باريس لضم برناردو
أوضحت "تايمز" أن مانشستر سيتي قد رفض عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان لبيع نجمه برناردو سيلفا.
وقال التقرير إن العرض تبلغ قيمته حوالي 85 مليون يورو، ولكن سيتي تمسك بصانع الألعاب البرتغالي.
نيوكاسل يحاول ضم جالاجر
أوضحت "تيليجراف" أن نيوكاسل سيحاول التعاقد مع كونور جالاجر من صفوف تشيلسي قبل نهاية الميركاتو.
وستكون الصفقة بحسب التقرير بصيغة الإعارة في ظل صعوبة تخلي البلوز عن اللاعب بصفة نهائية.
ميلان يقترب من شالوباه
ذكرت "لاجازيتا" أن فرص ميلان في الفوز بصفقة تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، أصبحت أفضل.
ويتقدم البلوز بعرض جديد يقارب 90 مليون يورو لضم ويسلي فوفانا من ليستر بحسب التقارير، مما سيسمح برحيل المدافع الشاب.
زيركسي يقترب من بولونيا
أوضحت "سبورت1" أن يوشوا زيركسي، مهاجم بايرن الشاب على أعتاب الانتقال إلى بولونيا مقابل 8 مليون يورو.
وكان اللاعب قريباً من شتوتجارت أو العودة لأندرلخت، ولكن توصل لاتفاق مع النادي الإيطالي بحسب التقرير، والذي وافق بدوره على حصول بايرن على نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً.
باكيتا يقترب من وست هام
ذكرت "ليكيب" أن لوكاس باكيتا أصبح قريباً من الانضمام لصفوف وست هام قادماً من ليون.
ورفض الفريق الفرنسي عرضاً أولياً بقيمة 35 مليون يورو، ويبدو أن وست هام قد رفع عرضه لقرابة 50 مليوناً بحسب التقارير.
ميليك رسمياً إلى يوفنتوس
أعلن يوفنتوس رسمياً عن التعاقد مع المهاجم البولندي أركاديوش ميليك قادماً من صفوف مارسيليا على سبيل الإعارة.
ولم يكشف يوفنتوس تفاصيل الصفقة، ولكن بحسب التقارير ستكون في صيغة الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 8 مليون يورو.