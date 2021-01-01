أخبار الانتقالات | ستيرلينج يطلب برشلونة ومفاوضات مانشستر وزيدان

سولشاير نحو الإقالة وضغط من أجل زيدان
قالت "تايمز" إن أولي جونار سولشاير ستقع إقالته من أجل تعيين زين الدين زيدان لتدريب مانشستر يونايتد بدلاً منه.
وأضاف التقرير أن عائلة جليزرز مالكة النادي طلبت من الإدارة تكثيف الجهود لضم المدرب الفرنسي.
وأكدت "سكاي" خبر إقالة سولشاير، وأنه الإعلان عن رحيل النرويجي سيكون خلال الساعات المقبلة، وسيتولى دارين فليتشر ومايكل كاريك المهمة مؤقتاً.
ستيرلينج يطلب الرحيل وغضب جوارديولا
أوضحت "سبورت" أن رحيم ستيرلينج طلب من ناديه مانشستر سيتي الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة لبرشلونة.
ورد بيب جوارديولا بغضب أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على الأسألة بخصوص اللاعب وطالب بعدم طرحها حتى نهاية يناير.
حل مبتكر يبقي مبابي في باريس وينقله لريال مدريد!
التفاصيل هنا
مانشستر سيتي يدخل سباق لاكازيت
ذكر "فيكاخيس" أن مانشستر سيتي هو آخر الأندية المهتمة بضم أليكساندر لاكازيت من آرسنال.
وينتهي عقد المهاجم بحلول نهاية الموسم، وتم ربطه بالرحيل مجاناً في ظل عدم التمديد.
إشبيلية ينضم لصراع ألفاريز
بحسب "فيكاخيس"، أصبح إشبيلية آخر الأندية المهتمة بخدمات جوليان ألفاريز، مهاجم ريفر بليت.
الأرجنتيني الشاب بحسب "ماركا" قد يرحل مقابل 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، ويتابعه عديد الكبار مثل ريال مدريد وميلان.
رئيس نابولي يوضح موقف إنسيني
أوضح رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أن فقط لورينزو إنسيني هو من يعرف خطوته المقبلة وسيحدد مصيره.
وجاء التصريح بخصوص قائد الفريق على هامش الإعلان عن تمثال دييجو مارادونا الذي سيقام خارج ملعب نابولي.
وينتهي عقد إنسيني بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه للتمديد حتى الآن.