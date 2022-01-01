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أخبار الانتقالات | زيدان يطلب رونالدو في باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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2017-08-27 Zidane Ronaldo
Getty Images

رئيس ليل يُلمح إلى رحيل بوتمان

2022-02-07T08:39:25.000Z

نقلت "موندو" عن رئيس ليل أوليفييه ريتانج تصريحات ألمح فيها إلى اقتراب رحيل نجمه سفن بوتمان الصيف المقبل.

وقال الرئيس عن المدافع الهولندي المطلوب في ميلان ونيوكاسل: "يريد اللعب في أكبر الأندية واللعب مع فريق قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا، سنناقش الأمر ونرى".

مبابي يرفض مناقشة الانتقال إلى ريال مدريد

2022-02-07T08:34:47.678Z

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جوارديولا يصر على ضم هالاند

2022-02-07T08:34:46.867Z

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ليدز يرفض التفريط في رافينيا

2022-02-07T08:34:46.101Z

أوضح "فيكاخيس" أن ليدز يرفض التفريط في نجمه البرازيلي رافينيا رغم العروض الضخمة من كبار أوروبا.

وقال التقرير إن سعر اللاعب قد بلغ 70 مليون يورو ويجذب انتباه عدة أندية على رأسها ليفربول وتشيلسي.

زيدان يطلب رونالدو في باريس

2022-02-07T08:34:44.862Z

ذكرت "ميرور" أن أولى طلبات زين الدين زيدان من أجل الموافقة على تدريب باريس سان جيرمان هي ضم كريستيانو رونالدو.

ودارت أحاديث في الصحف الإنجليزية مؤخراً أن رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل في حال لم يعجبه المدرب الجديد للفريق.