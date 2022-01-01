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أخبار الانتقالات | زياش يقترب من أياكس وليفربول خلف بن ناصر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Ismael Bennacer Milan Serie A 28112021
Getty

توتنهام وروما مهتمام بشالوباه

2022-08-20T13:44:35.831Z

قال "نيزار كينسلا" إن توتنهام وروما انضما لإنتر في إبداء الاهتمام بمدافع تشيلسي تريفور شالوباه.

وذكرت تقرير مؤخراً أن تشيلسي قد يسمح للاعبه الشاب بالمغادرة هذا الصيف.

سليماني يجتمع مع بلايلي

2022-08-20T13:42:08.823Z

ذكر الصحفي "سانتي مينا" أن النجم الجزائري إسلام سليماني في طريقه للانتقال إلى صفوف بريست.

النادي الفرنسي يضم بين صفوفه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ويبحث عن رأس حربة عقب عودة مارتين ساتريانو لإنتر عقب انتهاء إعارته.

تعثر في مفاوضات ديباي

2022-08-20T12:51:16.858Z

أكد "فابريزيو رومانو" أن حتى الآن لم يتوصل يوفنتوس وممفيس ديباي لاتفاق نهائي يضمن انتقال الهولندي لصفوفه.

عدم الاتفاق بين الطرفين يعطل مفاوضات فسخ العقد بين برشلونة والمهاجم بحسب التقرير.

ليتشي قريب من أومتيتي

2022-08-20T12:49:54.137Z

فجر "جيانلوكا دي مارزيو" مفاجأة كبرى عندما كشف عن دخول ليتشي في مفاوضات لضم صامويل أومتيتي من برشلونة.

ويحاول النادي الصاعد حديثاً للسيري آ ضم الفرنسي على سبيل الإعارة من البلوجرانا، وأكد التقرير اقتراب الصفقة من الاكتمال.

صفقة تبادلية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

2022-08-20T10:23:05.845Z

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باريس مهتم بموهبة فيرونا

2022-08-20T10:21:50.538Z

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن باريس سان جيرمان قد أبدى اهتماماً بضم متوسط ميدان فيرونا إيفان إيليتش.

اللاعب الصربي، 21 عاماً، في الأصل من خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، وحاول لاتسيو بحسب الإعلام الإيطالي ضمه هذا الصيف.

كافاني يقترب من فياريال

2022-08-20T09:23:28.139Z

ذكر "نيكولو شيرا" أن إدينسون كافاني توصل لاتفاق شخصي للانضام لصفوف فياريال، والذي بدوره ينتظر تأهله رسمياً لدوري المؤتمر لحسم الصفقة.

وقال شيرا إن نيس يحاول خطف الصفقة من النادي الإسباني، ومتمسك بالأمل الضئيل لإقناع مهاجم بي إس جي السابق.

فاردي يجدد مع ليستر

2022-08-20T09:22:26.440Z

أعلن ليستر سيتي عن تمديد عقد نجمه وهدافي جيمي فاردي حتى 2024.

تمديد عقد الدولي الإنجليزي يكتب نهاية الشائعات التي ربطته بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد مؤخراً.

بيبي قريب من نيس

2022-08-20T08:23:25.826Z

علمت مصادر "جول" أن نيكولاس بيبي في طريقه لمغادرة آرسنال باتجاه نيس الفرنسي.

وستكون الصفقة في صورة الإعارة مع وجود أحقية الشراء لنيس بنهاية الموسم الجاري.

جاكبو بديل أنتوني في مانشستر

2022-08-20T08:21:57.536Z

أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود خطة من مانشستر يونايتد لدعم مركز الجناح الأيمن خلال الميركاتو الحالي.

وسيحاول يونايتد ضم الهدف الرئيسي أنتوني من أياكس بحسب التقرير، ولكن إذا فشل سيتحرك لضم كودي جاكبو من بي إس في إيندهوفن.

أياكس يقترب من زياش

2022-08-20T08:21:00.047Z

أفاد "90min" بوجود مفاوضات مكثفة بين أياكس وحكيم زياش لإعادة النجم المغربي لصفوفه من جديد.

وأكدت عدة مصادر إنجليزية وهولندية الخبر، وأن اللاعب قد يعود من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

إنتر يسحب شكرينيار من السوق

2022-08-20T08:19:36.873Z

أكدت "سكاي" أن إنتر قرر سحب ميلان شكرينيار من سوق الانتقالات ورفض آخر عروض بي إس جي لضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن إنتر سيعمل على تمديد عقد مدافعه، بالإضافة لمحاولة ضم فرانشيسكو أتشيربي من لاتسيو على سبيل الإعارة.

أنتوني يفتح باب الرحيل عن أياكس

2022-08-20T08:18:10.881Z

أوضح أنتوني أنه لا يضم الاستمرار مع أياكس خلال الصيف الجاري، وذلك في حوار مع "تيليجراف" الهولندية.

النجم المرتبط بعرض من مانشستر يونايتد ذكر أنه سعيد في هولندا، ولكن رفض التأكيد أنه بنهاية الانتقالات سيكون حاضراً مع الفريق.

بن ناصر يرفض عرض ميلان

2022-08-20T08:17:11.301Z

ذكرت "كورييري" أن إسماعيل بن ناصر قد رفض عرض ميلان من أجل تمديد عقده بسبب الراتب المنخفض المعروض.

وقال التقرير إن ليفربول يراقب موقف النجم الجزائري وقد يتحرك لضمه إذا باءت المفاوضات بالفشل بين الطرفين للتمديد.