أخبار الانتقالات | زياش يقترب من أياكس وليفربول خلف بن ناصر

فجر "جيانلوكا دي مارزيو" مفاجأة كبرى عندما كشف عن دخول ليتشي في مفاوضات لضم صامويل أومتيتي من برشلونة.

ويحاول النادي الصاعد حديثاً للسيري آ ضم الفرنسي على سبيل الإعارة من البلوجرانا، وأكد التقرير اقتراب الصفقة من الاكتمال.