أخبار الانتقالات | ريال يرمم دفاعه ويراقب بديل كاسيميرو

قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس يواصل بحثه عن رأس حربة لدعم هجومه في يناير، وبالإضافة لدوشان فلاهوفيتش وإدينسون كافاني، سيحاول مع جيانلوكا سكاماكا من ساسوولو.

الدولي الإيطالي محط اهتمام من إنتر، وبحسب الجريدة الوردية يطلب ناديه 40 مليون يورو على الأقل مقابل بيعه.