أخبار الانتقالات | ريال يرمم دفاعه ويراقب بديل كاسيميرو

ريال يستهدف نديدي
بحسب موقع "نايجا" النيجيري، يستهدف ريال مدريد نجم ليستر سيتي ويلفريد نديدي.
وقال التقرير إن متوسط الميدان هو هدف للفريق الملكي ليكون المعوض المستقبلي لكاسيميرو.
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صراع على سكاماكا
قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس يواصل بحثه عن رأس حربة لدعم هجومه في يناير، وبالإضافة لدوشان فلاهوفيتش وإدينسون كافاني، سيحاول مع جيانلوكا سكاماكا من ساسوولو.
الدولي الإيطالي محط اهتمام من إنتر، وبحسب الجريدة الوردية يطلب ناديه 40 مليون يورو على الأقل مقابل بيعه.
ريال يستهدف لاعبين لترميم دفاعه
ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد يضع آمالاً كبيرة على ضمان ضم أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي.
اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم ويأمل الملكي بضمه مجاناً والاتفاق معه يناير المقبل.
وفي سياق آخر، قالت "موندو" إن ريال يريد أيضاً حسم صفقة جول كوندي من إشبيلية مع روديجر من أجل تعزيز دفاعاته مستقبلاً.