أخبار الانتقالات | ريال يختار خليفة بنزيما ودي ليخت إلى برشلونة؟

أوضحت "موندو" أن في حال تخلص برشلونة من فيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي وبقية اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات، قد يتحرك لضم ماتايس دي ليخت من يوفنتوس.

وكان وكيل المدافع الهولندي مينو رايولا ذكر أن اللاعب قد يرحل بالفعل ويخوض تجربة جديدة، وهو ما علق عليه المدير الرياضي ليوفنتوس الثلاثاء مع "DAZN" بشكل غير مباشر بقوله إن هناك لاعبين مرتبطين بالوكيل أكثر من ناديهم.