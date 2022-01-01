أخبار الانتقالات | ريال يحدد سعر أسينسيو وصفقة جديدة في ليفربول

باريس يدخل صراع نونيز
أفادت "أتلتيك" باشتعال الصراع على خدمات مهاجم بنفيكا داروين نونيز بعد أن أبدى بي إس جي اهتمامه باللاعب.
ويحظى اللاعب بحسب "أبولا" باهتمام مانشستر يونايتد وسيتي وإنتر وميلان وآرسنال وعدة أندية أخرى.
باريس مهتم بكين
أوضح "توتو ميركاتو" أن باريس سان جيرمان مهتم بخدمات مويس كين، مهاجم يوفنتوس الحالي.
الإيطالي يلعب على سبيل الإعارة من إيفرتون ولكن بإلزامية شراء مقابل 28 مليون يورو، وبحسب التقرير، يوفنتوس مستعد لدفعها وبيع اللاعب إلى باريس.
فالنسيا يبحث مصير سيليسين
قالت "ماركا" إن فالنسيا سيحاول بيع حارسه ياسبر سيليسين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
ويملك الهولندي عاماً في عقده مع الخفافيش، ويحظى بمتابعة بي إس في إيندهوفن بحسب التقرير.
صفقتان جدد في ليفربول
بحسب "فابريزيو رومانو" أتم ليفربول التعاقد مع لاعب فولهام الشاب فابيو كارفاليو المرتبط به منذ يناير الماضي، ولكن لن يتم الإعلان عن الصفقة الآن احتراماً لفولهام.
وفي سياق منفصل، أوضحت "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول قريب من التعاقد أيضاً مع لاعب سيلتيك الشاب بن دوك، والذي سينضم حتى 2025.
رئيس بايرن متفائل بخصوص مولر
قال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، مع "Br24Sport" إنه يؤمن ببقاء توماس مولر في صفوف الفريق حتى نهاية مشواره.
وينتهي عقد مولر مع البافاري في 2023 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لصيغة من أجل التمديد.
ريال مدريد يحدد سعر أسينسيو
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد أصبح لا يمانع فرضية التخلي عن لاعبه ماركو أسينسيو في الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن الجناح الإسباني المرتبط بميلان مؤخراً يقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو، المبلغ الذي سيطلبه الملكي لبيعه.