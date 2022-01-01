أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفاضل بين بيلوتي وجيرو وكافاني وبايرن يخطف موهبة برشلونة

قالت "إكسبريس" إن نونو تافاريس، لاعب آرسنال، أصبح مرشحاً للانتقال لصفوف مارسيليا.

الظهير كان على أعتاب الإعارة لصفوف أتالانتا، ولكن المفاوضات بين النادي الإيطالي ونظيره الإنجليزي قد توقفت.