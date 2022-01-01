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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يعود لهالاند، وبرشلونة يحسم أول الصفقات

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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ERLING HAALAND BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA 20032022
Getty Images

برشلونة يحسم أول صفقة

2022-03-22T08:05:44.711Z

بحسب ما ذكر الصحفي الخبير في الانتقالات جيان لوكا دي مارزيو فقد أتم برشلونة الاتفاق الخاص بضم فرانك كيسي بشكل كامل في الساعات الماضي.

اللاعب خضع كذلك للكشف الطبي مع النادي الكتالوني وتم حسم كل شيء يخص انتقال.

ساكا يقرر تجديد عقده في آرسنال

2022-03-22T08:01:58.173Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب بويكو ساكا نجم آرسنال قد قرر تجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك" فاللاعب سيوقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة إلى موسم رابع خياري.

ريال مدريد يضغط من أجل هالاند

2022-03-22T07:59:44.985Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يضغط في الوقت الحالي من أجل ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن تأثير غياب بنزيما في الكلاسيكو ضد برشلونة كان سبب العودة لهالاند.

خياران أحلاهما مُر .. على برشلونة الاختيار بين ديمبيلي وأداما

2022-03-22T07:57:23.395Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صعوبة حصول برشلونة على الثنائي عثمان ديمبيلي وأداما تراوري سويًا في الموسم المقبل بصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة الفريق عليها الاختيار بين التجديد للنجم الفرنسي أو ضم أداما بشكل نهائي.

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سينتقل إلى الغريم .. انهيار مفاوضات تجديد يوفنتوس مع ديبالا!

2022-03-22T07:56:45.524Z

في تغيير غير متوقع للأحداث، انهارت مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

خورخي أنطون، وكيل أعمال ديبالا، عقد اجتماعًا مع إدارة يوفنتوس اليوم الإثنين، ويبدو أن الأمور فيه سارت من سيئ إلى أسوأ.

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بعقد يتجاوز 10 ملايين يورو .. بايرن يخطف مزراوي من برشلونة!

2022-03-22T07:56:02.483Z

يبدو أن مساعي نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع المغربي نصير مزراوي ظهير أياكس الهولندي قد تلقت ضربة لم تكن في الحسبان.

برشلونة كان قريبًا من إتمام الاتفاق مع مزراوي، الذي ينتهي تعاقده مع أياكس في نهاية الموسم الحالي، مما يسمح له الانتقال بالمجان إلى أي فريق يريده.

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