أخبار الانتقالات | ريال مدريد يختار خليفة كاسيميرو وهازارد يعود للندن

بعد التقارير الإنجليزية التي فتحت الموضوع، أكد موقع "فوت ميركاتو" أن آرسنال مهتم بخدمات إيدين هازارد.

وخرج البلجيكي من حسابات كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وقالت "ماركا" إنه قد يغادر بالفعل الصيف المقبل.