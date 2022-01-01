أخبار الانتقالات | ريال مدريد مهتم بضم فيرنر وتشيلسي يحاول مع نجمي إنتر

أوضح "فابريزيو رومانو" أن مارك كوكوريلا يضغط بشكل شخصي على ناديه برايتون من أجل الموافقة على انتقاله نحو مانشستر سيتي.

وذكر التقرير أن وكلاء اللاعب سيجتمعون مع ناديه برايتون من أجل الوصول لصيغة اتفاق عقب رفض النادي عرض سيتي الأول.