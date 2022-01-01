أخبار الانتقالات | جيسوس مطلوب في مدريد ويوفنتوس يتحرك نحو سيميوني

أكدت "كادينا سير" على أن نجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس قد تم عرضه على ريال مدريد وأتلتيكو.

اللاعب المطلوب في آرسنال يحظى بإعجاب من مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مما يجعله مرشحاً جيداً لتعزيز هجوم الملكي.