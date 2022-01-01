أخبار الانتقالات | رونالدو يقترب من مارسيليا وكوندي يهرب من تشيلسي!

ليفربول ينافس مانشستر يونايتد على نجم أياكس
ذكرت Football Insider أن ليفربول تواصل مع إدارة أياكس بشأن التعاقد مع أنتوني.
وأوضحت أنّ مانشستر يونايتد لا يزال الأقرب للتعاقد مع اللاعب مقابل 65 مليون إسترليني.
إشبيلية يرفض عرض تشيلسي لضم كوندي
علم جول أن نادي تشيلسي عرض على إشبيلية التعاقد مع كوندي مقابل 55 مليون يورو.
ورفض النادي الأندلسي العرض مطالبًا بزيادته ليصل إلى 65 مليون يورو.
كريستيانو رونالدو مطلوب في مارسيليا
#RonaldOM pic.twitter.com/K3TmQ777Os— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 19, 2022
رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع ماتياس دي ليخت
اللاعب وقع حتى 2027
شياكة ✅— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 19, 2022
أناقة ✅
ماتايس دي ليخت في #البايرن حتى عام 2027! 🆕🤩#مرحبًا_دي_ليخت | #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/xfMzN4woG8
ديباي يعقد الانتقال إلى توتنهام
أكدت تقارير صحفية أن الهولندي ممفيس ديباي لا ينوي العودة إلى الدوري الإنجليزي قريبًا في ظل ربطه بنادي توتنهام.
يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستعد لتركه يرحل مقابل أي عرض يأتي بقيمة 20 مليون يورو.
ميلان مهتم ببيانيتش
أكدت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من نادي ميلان في الحصول على ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، نقلًا عن الإعلام الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة ستكون في صورة إعارة لو تمت.