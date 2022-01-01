أخبار الانتقالات | رونالدو يضحي من أجل أتلتيكو وبرشلونة يتخلص من ثنائي

أكد ألفريد شرودر، مدرب أياكس، في تصريحات صحفية، أن نجمه أنتوني مستمر مع الفريق.

وأوضح المدرب أن فريقه بالفعل باع عدة لاعبين، ولذا فرص رحيل الجناح البرازيلي الذي ارتبط بعدة أندية في إنجلترا منعدمة.