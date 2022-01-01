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أخبار الانتقالات | رونالدو يتلقى رفضاً جديداً وفوضى كافاني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Ronaldo 2022-23
Getty

سيديبي نحو اليونان

2022-09-04T08:03:02.541Z

قالت "ليكيب" إن جبريل سيديبي، الدولي الفرنسي السابق، قد ينتقل لصفوف آيك أثينا في الأيام المقبلة.

وانتهى عقد الظهير مع ناديه السابق موناكو بحلول نهاية الموسم الماضي، وفشل حتى الآن في إيجاد فريق جديد.

صراع وكلاء بسبب أنتوني

2022-09-04T08:01:41.251Z

كشفت "ميرور" عن وجود صراع بين ثلاثة وكلاء على العمولة الخاصة بصفقة انتقال أنتوني إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل البرازيلي مقابل قرابة 100 مليون يورو، وبحسب التقرير، يوجد عمولة تتخطى 25 مليوناً يتصارع عليها هؤلاء الوكلاء.

دي توماس قد يرحل بعد عن إسبانيول

2022-09-04T07:57:00.579Z

قالت "موندو" إن رؤول دي توماس مرشح بعد للرحيل عن صفوف إسبانيول عقب طلبه بمغادرة نادي.

ورغم إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا، ولكن التقرير قال إن المهاجم يملك فرصاً للرحيل لدول الميركاتو مازال مفتوحاً فيها مثل البرتغال وقطر.

كافاني كان قريباً من خيتافي

2022-09-04T07:55:21.253Z

كشفت "آس" أن إدينسون كافاني كان قريباً من الانتقال لصفوف خيتافي قبل انضمامه لصفوف فالنسيا.

وذكرت الجريدة أن شقيق اللاعب جلس مع مسؤولين من خيتافي وأن الاتفاق كان وشيكاً، ولكن وصول عرض الخفافيش غير رأيه.

رفض تركي لرونالدو

2022-09-04T07:51:16.379Z

خرج رئيس فنربخشه ألي كوش وأكد عدم صحة التقارير التي ربطت ناديه بضم كريستيانو رونالدو قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا بأربعة أيام.

وقال رئيس فنربخشه عقب فوز ناديه بالدوري للإعلام: "هؤلاء جهلة ولا يقومون بالحسابات، الأمر أبعد ما يكون عن الصحة أن رونالدو قادم لتركيا في الدقيقة الأخيرة من الميركاتو، هذه الأشياء تخدع البشر ثم يقولوا أن فنربخشه فشل في الصفقة".

وكانت صحيفة "أجانسبور" التركية قد قالت إن رونالدو يملك اتفاقاً مع فنربخشه للانتقال لصفوفه قبل إغلاق الميركاتو في تركيا بالثامن من الشهر الجاري.