أخبار الانتقالات| رقم تعجيزي لريال مدريد ومحاولة فرنسية لجلب بوتشيتينو

قام نادي آرسنال الإنجليزي بفتح خطوط اتصال مع نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت تمهيدًا لضم أحد أهم اللاعبين بالفريق في يناير.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الدنماركي يسبر ليندستروم هو اللاعب الذي يريده آرسنال، ودخل في محادثات مع وكيله خلال الأيام القليلة الماضية.

ويطمح المدفعجية في النجاح بضم صاحب الـ22 سنة، بسبب قدراته المميزة في اللعب كجناح أيسر ولاعب وسط هجومي.