أخبار الانتقالات| رقم تعجيزي لريال مدريد ومحاولة فرنسية لجلب بوتشيتينو

عودة كانافارو للتدريب
أصبح النجم الإيطالي السابق فابيو كانافارو هو المدرب الجديد لفريق بينيفنتو كالتشيو في دوري الدرجة الثانية الإيطالية بشكل رسمي.
وتعتبر هذه الوظيفة هي الأولى لكانافارو في أوروبا، بعد تجربته في الدوري الصيني التي لم تتوج بالنجاح.
Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del @bncalcio pic.twitter.com/b8mftjLuzv— Benevento Calcio (@bncalcio) September 21, 2022
نجم فرانكفورت على رادار آرسنال
قام نادي آرسنال الإنجليزي بفتح خطوط اتصال مع نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت تمهيدًا لضم أحد أهم اللاعبين بالفريق في يناير.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الدنماركي يسبر ليندستروم هو اللاعب الذي يريده آرسنال، ودخل في محادثات مع وكيله خلال الأيام القليلة الماضية.
ويطمح المدفعجية في النجاح بضم صاحب الـ22 سنة، بسبب قدراته المميزة في اللعب كجناح أيسر ولاعب وسط هجومي.
نيس يريد بوتشيتينو
قالت شبكة "ESPN" الأمريكية إن نادي نيس الفرنسي يعمل حاليًا على التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان السابق.
ويأتي ذلك بسبب المستوى المحبط الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب الحالي لوسيان فافر، حيث فاز نيس مرتين فقط حتى الآن في 8 مباريات.
وأبدى النادي الفرنسي استعداده لدفع الراتب المطلوب من بوتشيتينو، لكن هناك شكوك حول رغبة الأرجنتيني في العودة لفرنسا مرة أخرى.
مهاجم جديد في مانشستر
أكد موقع "مانشستر نيوز إيفينينج" أن مانشستر يونايتد يريد تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.
وأوضح أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، يأتي على قائمة المدرب إريك تين هاج لحل المشكلة الهجومية التي يعاني منها فريقه في ظل انخفاض مستوى كريستيانو رونالدو.
سعر تعجيزي
كشف موقع "The Athletic" عن إصرار بوروسيا دورتموند على بيع لاعبه جود بيلينجهام بأكبر مقابل مادي ممكن.
وأوضح أن اللاعب الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد، لن يرحل عن دورتموند بأقل من 150 مليون يورو.
ونفى الموقع كذلك وجود أي شرط جزائي في عقد النجم الشاب الذي ينتهي في يونيو 2025.
عوار إلى بيتيس بالمجان
علم موقع جول أن نادي ريال بيتيس الإسباني، يحاول التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي حسام عوار من ليون بالمجان الصيف القادم.
بيتيس حاول ضم عوار الصيف الماضي لكنه فشل بسبب بعض المشاكل في قواعد الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.
وأوضحت مصادر صحفية أن وكيل اللاعب قام بزيارة إلى بيتيس الأسبوع الماضي، بدعوة من نبيل فقير لاعب الفريق، وسط تفاؤل حول انضمام عوار للنادي الإسباني بعد رفضه التجديد لليون.
تفاصيل عرض الشباب للمولد
كشف جراح الظفيري؛ وكيل فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق والشباب الحالي، بعض من كواليس رحيل اللاعب عن العميد، مؤكدًا أن النادي قلل عرضه 80% بعد رفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، مستغربًا من طريقة تعامل الإدارة برئاسة أنمار الحائلي معه.
أسينسيو يكشف موقفه من برشلونة
تحدث ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد عن مستقبله في ظل ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة بعد نهاية عقده داخل سانتياجو بيرنابيو.
برشلونة يجد خليفة بوسكيتس
يبحث برشلونة في الوقت الراهن عن خليفة سيرجيو بوسكيتس الذي يبدو أنه يلعب آخر موسم له بقميص البلوجرانا.
سيتي يستهدف ظهير بنفيكا
قال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن مانشستر سيتي أبدى استعداده للتعاقد مع أليكس جريمالدو ظهير بنفيكا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
اللاعب عقده ينتهي مع بنفيكا في شهر يونيو المقبل، لذلك يمكن لسيتي ضمه بمقابل مادي مخفض في يناير القادم.