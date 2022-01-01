أخبار الانتقالات | رسميًا .. فابيان رويز ينضم إلى باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية إن نادي تشيلسي يأمل أن يوافق بيير إيمريك أوباميانج على تخفيض راتبه حتى ينضم لهم في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "تيليجراف"، والتي أكدت أن الصفقة قد تكون في الأمتار الأخيرة لها.