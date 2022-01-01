أخبار الانتقالات | رسمياً .. جيسوس إلى آرسنال وجلطة سراي يزعج الهلال

أكد ديفيد لويز أن الشائعات المنتشرة عن رحيله من فلامنجو ليست صحيحة، وذلك في منشور عبر إنستجرام.

المدافع البرازيلي قالت "لاجازيتا" إنه معروض على إنتر، وهو ما أكدته مصادر جول في الساعات الماضية.