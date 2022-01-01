أخبار الانتقالات | رسمياً .. جيسوس إلى آرسنال وجلطة سراي يزعج الهلال

يونج يجدد مع أستون فيلا
أعلن أستون فيلا عن تجديد عقد لاعبه أشلي يونج لعام إضافي.
عقد يونج انتهى بحلول نهاية يونيو، ولكن وقع عقداً جديداً حتى 2023.
مونزا يواصل الضربات
بحسب "نيكولا شيرا"، حسم مونزا ضم ماتيو بيسينا، الدولي الإيطالي، من صفوف أتالانتا.
الصفقة ستكون إعارة مع إلزامية شراء بحسب التقرير مقابل مبلغ يقارب 15 مليون يورو.
رسمياً | باليلينيا إلى فولهام
أعلن فولهام رسمياً عن التعاقد مع الدولي البرتغالي باليلينيا من صفوف سبورتينج لشبونة.
وبحسب "فابريزيو رومانو"، كلفت الصفقة الفريق الإنجليزي مبلغاً في حدود 22 مليون يورو.
رسمياً | كالفن فيليبس إلى سيتي
أعلن مانشستر سيتي رسمياً التعاقد مع الدولي الإنجليزي كالفن فيليبس.
متوسط الميدان ينضم من ليدز بعقد لمدة ست سنوات بحسب بيان سيتي، وصفقة تقدر في حدود 50 مليون يورو بحسب التقارير.
We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022
Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL
يوفنتوس يقترب من زانيولو
قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس قدم عرضاً بقيمة 50 مليون يورو لروما من أجل ضم نيكولو زانيولو.
الدولي الإيطالي محط اهتمام من ميلان أيضاً بحسب التقارير، ولكن روما يبحث رفع السعر لأنه سيدفع 15% لإنتر بحسب الاتفاق وقت شراء اللاعب.
صراع على سيميوني
اشتعل الصراع على خدمات جيوفاني سيميوني، مهاجم فيرونا، بحسب "فوت ميركاتو".
مارسيليا دخل في قائمة المهتمين بحسب التقرير عقب تعيين إيجور تودور مدرباً للفريق، وهو الذي دربه في فيرونا، بينما هناك أيضاً يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية بقائمة المهتمين.
ميليتاو قريب من التمديد
ذكر فريق عمل "جيانلوكا دي مارزيو" أن إيدر ميليتاو قريب من تمديد عقده مع ريال مدريد.
وبحسب التقرير، المدافع البرازيلي سيوقع عقداً جديداً طويل الأمد حتى 2028.
أياكس قريب من بيرجفاين
أوضحت "تيليجراف" الهولندية أن أياكس وتوتنهام قد توصلا لاتفاق بخصوص ستيفن بيرجفاين.
الجناح الدولي الهولندي سيترك سبيرز نحو بطل بلاده في صفقة تقدر في حدود 30 مليون يورو بحسب التقرير.
لويز ينفي شائعات إيطاليا
أكد ديفيد لويز أن الشائعات المنتشرة عن رحيله من فلامنجو ليست صحيحة، وذلك في منشور عبر إنستجرام.
المدافع البرازيلي قالت "لاجازيتا" إنه معروض على إنتر، وهو ما أكدته مصادر جول في الساعات الماضية.
جلطة سراي يطلب جواو بيدر
قال "نيكولا شيرا" إن جلطة سراي يضغط من أجل التعاقد مع الدولي الإيطالي جواو بيدرو من صفوف كالياري.
المهاجم البرازيلي الأصل مطلوب في مونزا أيضاً، وطُرح اسمه لتعزيز هجوم الهلال مؤخراً بحسب تقارير سعودية.
جيسوس رسمياً في آرسنال
أعلن آرسنال رسمياً انضمام البرازيلي جابرييل جيسوس لصفوفه قادماً من مانشستر سيتي.
ولم يعلن آرسنال في البيان الرسمي تفاصيل الصفقة، ولكن مصادر صحفية تقدر قيمة الصفقة في حدود 55 مليون يورو.