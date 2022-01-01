أخبار الانتقالات | رسميًا .. بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت

أكدت تقارير صحفية أن الهولندي ممفيس ديباي لا ينوي العودة إلى الدوري الإنجليزي قريبًا في ظل ربطه بنادي توتنهام.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستعد لتركه يرحل مقابل أي عرض يأتي بقيمة 20 مليون يورو.