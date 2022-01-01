أخبار الانتقالات | رحيل ممفيس وحارس ريال مدريد الجديد

أكد فابريزيو رومانو أن مسألة تجديد عقد تيو هيرنانديز مع ميلان منتهية، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأيام المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير أن باريس سان جيرمان كان مهتماً قبل عام بالفرنسي، ولكن التعاقد مع نونو تافاريس أوقف هذا الاهتمام.