أخبار الانتقالات | رحيل ليفاندوفسكي وحقيقة تفاوض تن هاج مع مانشستر يونايتد

نفى إريك تن هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول تعلمه اللغة الإنجليزية من أجل تدريب مانشستر يونايتد.

وقال الهولندي بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لشبكة "بي تي سبورت":"هذا غير صحيح، نحن نتحدث الإنجليزية في النادي لأن هناك الكثير من اللاعبين الأجانب في هولندا".