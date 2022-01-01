أخبار الانتقالات | رحيل ليفاندوفسكي وحقيقة تفاوض تن هاج مع مانشستر يونايتد

رحيل ليفاندوفسكي
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مستعد للرحيل عن بايرن ميونخ بشكل فوري.
وقال إن المحادثات متوقفة في الوقت الحالي من أجل توقيعه على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023، والأمر متروك الآن للنادي الألماني لاتخاذ القرار النهائي.
اتفاق ديمبيلي
كشفت بوابة "فوت ميركاتو" الفرنسية عن وجود اتفاق شفهي بين باريس سان جيرمان وعثمان ديمبيلي جناح برشلونة.
وأوضحت أن مستوى اللاعب مع برشلونة خلال ما تبقى من الموسم الحالي، سيكون العنصر الحاسم في تحويل ذلك إلى توقيع رسمي.
مستقبل لياو
يثق نادي ميلان الإيطالي في إمكانية إقناع اللاعب رافائيل لياو من أجل تجديد عقده مع النادي للبقاء في فترة أطول.
وكشف الصحفي "نيكولو شيرا" أن ميلان مستعد لرفع راتب اللاعب إلى 4.5 مليون يورو بالإضافة للمكافآت لإحباط كافة المحاولات للتعاقد معه.
تن هاج ومانشستر يونايتد
نفى إريك تن هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول تعلمه اللغة الإنجليزية من أجل تدريب مانشستر يونايتد.
وقال الهولندي بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لشبكة "بي تي سبورت":"هذا غير صحيح، نحن نتحدث الإنجليزية في النادي لأن هناك الكثير من اللاعبين الأجانب في هولندا".
أستون فيلا يعود إلى برشلونة
بعد نجاح صفقة استعارة فيليب كوتينيو من برشلونة، قرر أستون فيلا العودة إلى النادي الكتالوني من أجل لاعب آخر.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن ستيفن جيرارد يريد التعاقد مع الحارس الاحتياطي نيتو، تحسبًا لاحتمالية رحيل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز.
اهتمام إيطالي بهالير
كشفت شبكة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن اهتمام نادي إنتر الإيطالي، بالتعاقد مع سيباستيان هالير مهاجم أياكس أمستردام.
ونجح هالير في تسجيل 32 هدفًا في 34 مباراة مع أياكس هذا الموسم، ليصبح محط أنظار العديد من كبار أوروبا.
وكشفت الصحيفة أن النادي الهولندي لا يمانع بيع اللاعب ووضع مبلغ 35 مليون يورو كسعر للتخلي عنه.
حقيقة توقيع مزراوي لبرشلونة
علق المدافع المغربي نصير مزراوي على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة، حول توقيعه بشكل نهائي مع نادي برشلونة.
وينتهي عقد ظهير أياكس أمستردام هذا الصيف، مع تأكد رحيل اللاعب عن النادي الهولندي بالمجان من أجل خوض تجربة جديدة.