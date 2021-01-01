أخبار الانتقالات | فرصة إيطالية لزياش ورحيل محتمل لسواريز

سواريز والدوري الأمريكي
تستمر التكهنات حول مصير المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد، قبل نهاية عقده في يونيو القادم.
الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" كشف عن محاولتين من أحد أندية الدوري الأمريكي لضمه في الصيف.
عرض جديد لنيريس
موقع "جول" البرازيلي أشار إلى وجود اهتمام من نادي شاختار الأوكراني بالتعاقد مع دافيد نيريس لاعب أياكس الهولندي.
شاختار تقدم بالعرض الأول لضم اللاعب ولكنه قوبل بالرفض، ومن المتوقع العودة بعرض آخر تبلغ قيمته 15 مليون يورو.
الوجهة الأقرب لجينتر
أعلن المدافع الألماني ماتياس جينتر، عن رحيله بشكل نهائي عن بوروسيا مونشنجلادباخ بعد نهاية عقده الصيف القادم.
شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت أن إنتر يعتبر هو أكثر المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب بالمجان.
صفقة جديدة لبرشلونة
رفض مبابي
تكهنات عديدة أثيرت حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد وكذلك توتنهام.
اللاعب رد على هذه الأنباء قائلًا لشبكة "CNN":"لا أعتقد أنني سألعب لتوتنهام طوال حياتي".
رحيل ماتا
أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية على وجود اهتمام من نادي ريال سوسييداد، من أجل التعاقد مع خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد.
صاحب الـ33 سنة يتبقى على عقده 6 أشهر مع الشياطين الحمر، ولا يشارك مع الفريق، لذلك فرصة رحيله تبدو قريبة.
فرصة إيطالية
كشف موقع " Fichajes" الإسباني، عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة.
موقف زياش غير مستقر مع البلوز هذا الموسم، واحتمالات رحيله تتزايد، والآن ينضم ميلان للمرشحين لضمه بعد بوروسيا دورتموند وبرشلونة.
صراع إنجليزي على نجم بولونيا
أكد الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" أن توتنهام انضم لسباق التوقيع مع ماتياس سفانبيرج لاعب وسط بولونيا.
مانشستر سيتي وآرسنال يريدان صاحب الـ22 سنة، ولكن توتنهام انضم هو الآخر لمزاحمة الثنائي على الصفقة.