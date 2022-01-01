أخبار الانتقالات | راتب صادم لهالاند .. ومورينيو يتسوق من برشلونة

500 ألف استرليني .. تفاصيل اتفاق هالاند مع مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي قد حسم عملية نقل إرلينج هالاند لصفوفه في الصيف المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل على الراتب الأكبر في الدوري الإنجليزي بواقع 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.
باريس سان جيرمان يخطط لبيع باريديس وإيكاردي
أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من الثنائي الأرجنتيني ليوناردو باريديس وماورو إيكاردي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي سيستمع للعروض التي ستقدم للثنائي في الفترة المقبلة.
تأجيل الإعلان عن تين هاج
قرر نادي مانشستر يونايتد تأجيل عملية الإعلان عن تولي إريك تين هاج منصب المدير الفني للفريق قليلًا.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، حيث ينتظر النادي إلى حين انتهاء مفاوضاته مع أياكس حول الشرط الجزائي الخاص بالمدرب.
مانشستر سيتي مهتم بنجم ميلان
أشارت تقارير صحفية إلى وجود اهتمام من قبل نادي مانشستر سيتي باللاعب رافاييل لياو نجم ميلان.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي نيكولو شييرا، والذي ذكر أن النادي الميلاني لن يفرط في خدمات اللاعب بسهولة.
مورينيو يريد لاعب برشلونة
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما يريد ضم اللاعب عبد الصمد الزلزولي من صفوف برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي العاصمي حدد مبلغ 10 مليون يورو لضم اللاعب.
روديجر يرفض مانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الألماني أنطونيو روديجر يرفض فكرة الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن اللاعب يريد الانضمام لفريق لديه طموح حقيقي لتحقيق دوري أبطال أوروبا.