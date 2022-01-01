أخبار الانتقالات | دي ماريا يختار وبرشلونة يطلب ماجواير

أكدت "سكاي" و"لاجازيتا" أن أنخيل دي ماريا أصبح منفتحاً على فرضية الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

النجم الأرجنتيني يملك عرض النادي الإيطالي، بالإضافة لعرض من برشلونة، وطلب وقتاً في الأيام الماضية لحسم قراره، ولكن بحسب التقارير، وافق على عرض النادي الإيطالي.