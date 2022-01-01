مدونة حية

أخبار الانتقالات | دي بروينه يفسد صفقة برشلونة، ورونالدو مرفوض من الجميع!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Cristiano Ronaldo Manchester United 14082022
Getty

دي بروينه ينفي رحيل سيلفا

2022-08-14T20:08:53.000Z

تشيلسي لا يستسلم أمام إيفرتون في صفقة جوردن

2022-08-14T20:07:57.000Z

جالتييه يؤكد اقتراب رحيل باريديس

2022-08-14T20:05:35.000Z

أكد كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وجود العديد من المطالب بالتعاقد مع لياندرو باريديس.

وقال في تصريحات صحفية إنّ كل شيء وارد الحدوث حتى غلق سوق الانتقالات الصيفية.

بارترا إلى طرابزون سبور

2022-08-14T14:30:48.135Z

أعلن بطل تركيا طرابزون سبور عن انضمام الدولي الإسباني مارك بارترا من صفوف ريال بيتيس بصفة نهائية.

نابولي قريب من ندومبيلي

2022-08-14T09:56:57.936Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن نابولي أصبح قريباً من إتمام صفقة تانجوي ندومبيلي من توتنهام.

وسينتقل اللاعب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، مع وجود مفاوضات حالياً لحسم الاتفاق الشخصي مع وكيل اللاعب بحسب الصحفي الإيطالي.

نيس يحاول مع كافاني

2022-08-14T08:27:12.992Z

ذكر الصحفي "فابريس هوكينس" أن نيس مهتم بإعادة إدينسون كافاني لفرنسا، ولكن أكد صعوبة المفاوضات.

ويفضل الأوروجوياني بحسب التقارير اللعب في أوروبا، ولذا رفض عرضاً من بوكا جونيورز في الأيام الماضية.

تشافي يطالب بدعم الجبهة اليمنى

2022-08-14T08:26:33.568Z

التفاصيل هنا.

نوتنجهام يواصل النشاط

2022-08-14T08:22:10.661Z

يواصل نوتنجهام فورست النشاط الكبير في سوق الانتقالات، وذلك بعد أن أعلن التعاقد مع إيمانويل دينيس من صفوف واتفورد، وشيخو كوياتي المنتهي عقده مع كريستال بالاس.

وقالت "ديلي ميل" إن الفريق سيضم أيضاً نيل موباي، نجم برايتون، في صفقة تقدر في حدود 15 مليون يورو.

بينما قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن الفريق أصبح قريباً من حسم صفقة أخرى وهي حسام عوار من صفوف ليون.

المزيد من المفاوضات بين مانشستر ورابيو

2022-08-14T08:21:12.224Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد سيجتمع مجدداً مع والدة ووكيلة أدريين رابيو فيرونيك من أجل التوصل لاتفاق شخصي مع اللاعب الفرنسي.

وبحسب التقرير، يملك مانشستر بالفعل اتفاقاً مع يوفنتوس على صفقة في حدود 18 مليون يورو.

إنزاجي: لا يوجد مزاح في الميركاتو

2022-08-14T08:16:38.397Z

بدا مدرب إنتر سيموني إنزاجي غاضباً في حديثه مع "سكاي" عقب لقاء ليتشي، وخصوصاً عند طرح مسألة الميركاتو.

المدرب أوضح أن الجميع يرشح فريقه للقب بينما الحديث في الصحافة عن بيع إنتر لنجومه، بينما الآخرون يشترون اللاعبين، مؤكداً أن لا مزاح في هذه الأمور.

إنتر وميلان يرفضان رونالدو

2022-08-14T08:14:43.984Z

فجرت "كورييري" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عرض جورجي مينديش، وكيل كريستيانو رونالدو، اللاعب على قطبي ميلانو.

وقال التقرير إن الوكيل الشهير قام بعدة اتصالات مع إنتر وميلان في نهاية يونيو وبداية يوليو لإقناع الفريقين بضم نجم مانشستر يونايتد.

وقوبل طلب مينديش بالرفض من الناديين بسبب الراتب المرتفع للبرتغالي، والذي يقارب 24 مليون يورو، بحسب التقرير.