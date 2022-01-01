أخبار الانتقالات | دي بروينه يفسد صفقة برشلونة، ورونالدو مرفوض من الجميع!

دي بروينه ينفي رحيل سيلفا
De Bruyne on Bernardo: “The way that I see it, I think that he will be here, so there's nothing that I'm worried about.”https://t.co/VeQ8ZYUrx0— Jonathan Smith (@jonnysmiffy) August 14, 2022
تشيلسي لا يستسلم أمام إيفرتون في صفقة جوردن
Chelsea are discussing internally of new proposal for Anthony Gordon as opening bid worth £40m has been rejected by Everton today. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022
Chelsea could try to include players in the deal as Frank Lampard wanted more than one CFC player this summer. pic.twitter.com/ntszwCnmBU
جالتييه يؤكد اقتراب رحيل باريديس
أكد كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وجود العديد من المطالب بالتعاقد مع لياندرو باريديس.
وقال في تصريحات صحفية إنّ كل شيء وارد الحدوث حتى غلق سوق الانتقالات الصيفية.
رسميًا | لوسيلسو يعود إلى فياريال
He’s back. @LoCelsoGiovani is a Yellow once more! pic.twitter.com/rNM6E52ka5— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) August 14, 2022
بارترا إلى طرابزون سبور
أعلن بطل تركيا طرابزون سبور عن انضمام الدولي الإسباني مارك بارترا من صفوف ريال بيتيس بصفة نهائية.
Fırtına, yolda.🌪— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2022
Artık ona da her yer Trabzon. 🛩 pic.twitter.com/HoB3XYL9Il
نابولي قريب من ندومبيلي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن نابولي أصبح قريباً من إتمام صفقة تانجوي ندومبيلي من توتنهام.
وسينتقل اللاعب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، مع وجود مفاوضات حالياً لحسم الاتفاق الشخصي مع وكيل اللاعب بحسب الصحفي الإيطالي.
نيس يحاول مع كافاني
ذكر الصحفي "فابريس هوكينس" أن نيس مهتم بإعادة إدينسون كافاني لفرنسا، ولكن أكد صعوبة المفاوضات.
ويفضل الأوروجوياني بحسب التقارير اللعب في أوروبا، ولذا رفض عرضاً من بوكا جونيورز في الأيام الماضية.
تشافي يطالب بدعم الجبهة اليمنى
التفاصيل هنا.
نوتنجهام يواصل النشاط
يواصل نوتنجهام فورست النشاط الكبير في سوق الانتقالات، وذلك بعد أن أعلن التعاقد مع إيمانويل دينيس من صفوف واتفورد، وشيخو كوياتي المنتهي عقده مع كريستال بالاس.
وقالت "ديلي ميل" إن الفريق سيضم أيضاً نيل موباي، نجم برايتون، في صفقة تقدر في حدود 15 مليون يورو.
بينما قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن الفريق أصبح قريباً من حسم صفقة أخرى وهي حسام عوار من صفوف ليون.
Welcome to Nottingham Forest, Cheikhou Kouyaté ❤️ #CheikhouChecksIn | #NFFC— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 13, 2022
المزيد من المفاوضات بين مانشستر ورابيو
ذكر "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد سيجتمع مجدداً مع والدة ووكيلة أدريين رابيو فيرونيك من أجل التوصل لاتفاق شخصي مع اللاعب الفرنسي.
وبحسب التقرير، يملك مانشستر بالفعل اتفاقاً مع يوفنتوس على صفقة في حدود 18 مليون يورو.
إنزاجي: لا يوجد مزاح في الميركاتو
بدا مدرب إنتر سيموني إنزاجي غاضباً في حديثه مع "سكاي" عقب لقاء ليتشي، وخصوصاً عند طرح مسألة الميركاتو.
المدرب أوضح أن الجميع يرشح فريقه للقب بينما الحديث في الصحافة عن بيع إنتر لنجومه، بينما الآخرون يشترون اللاعبين، مؤكداً أن لا مزاح في هذه الأمور.
إنتر وميلان يرفضان رونالدو
فجرت "كورييري" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عرض جورجي مينديش، وكيل كريستيانو رونالدو، اللاعب على قطبي ميلانو.
وقال التقرير إن الوكيل الشهير قام بعدة اتصالات مع إنتر وميلان في نهاية يونيو وبداية يوليو لإقناع الفريقين بضم نجم مانشستر يونايتد.
وقوبل طلب مينديش بالرفض من الناديين بسبب الراتب المرتفع للبرتغالي، والذي يقارب 24 مليون يورو، بحسب التقرير.