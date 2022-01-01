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أخبار الانتقالات | دييجو كوستا في آرسنال وتشيلسي يحاول خطف نجم إنتر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 17 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Diego Costa comemora, Atlético-MG x Sport Recife, Brasileirão, 18092021
Getty Images

خاص | رغم إعجاب رانجنيك .. حنبعل يغادر مانشستر

2022-01-17T08:04:54.082Z

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تشيلسي يطارد بيريشيتش

2022-01-17T07:58:24.469Z

أوضحت "ميرور" أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع نجم إنتر إيفان بيريشيتش خلال انتقالات يناير.

ويحاول البلوز بحسب التقرير استغلال عدم تمديد عقد الكرواتي المنتهي بحلول نهاية الموسم مع إنتر، وضمه الآن لحل أزمة الغيابات على الجناح.

غضب في برشلونة من ديمبيلي

2022-01-17T07:58:23.821Z

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منافسة قطرية للنصر على حارس رايو

2022-01-17T07:58:23.143Z

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فان دي بيك يرفض نيوكاسل

2022-01-17T07:58:22.527Z

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آرسنال مهتم بدييجو كوستا

2022-01-17T07:58:20.868Z

علم "جول" أن دييجو كوستا قد يعود إلى أوروبا من جديد عقب فسخ عقده مع أتلتيكو مينييرو في الأيام الماضية.

الدولي الإسباني صاحب الأصول البرازيلية حالياً بعطلة في إسبانيا، وبحسب مصادر "جول"، قد تلقى عرضين، الأول من آرسنال والآخر من قادش بالليجا.