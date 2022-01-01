أخبار الانتقالات | ديمبيلي يقبل عرض برشلونة، ومدافع باريس يرحل!

باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن مدافعه
وافق نادي باريس سان جيرمان على رحيل مدافعه بريسنيل كيمبيمبي خلال سوق الانتقالات الصيفية
Paris Saint-Germain are open to let Presnel Kimpembe leave this summer. He's not out of the project, but his future depends on the proposals - that's why new contract talks are stalling. 🚨🇫🇷 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022
Kehrer, on PSG departure list - offered as part of Skriniar deal, Inter rejected. pic.twitter.com/GAZJgMMa0e
برشلونة يتوصل لاتفاق مع ديمبيلي
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية توصل برشلونة لاتفاق مع عثمان ديمبيلي لتمديد عقده حتى 2024.
اللاعب وافق على عرض برشلونة والذي يضمن تخفيض راتبه بصورة كبيرة.
مونزا يضم سينسي
واصل مونزا صولاته في سوق الانتقالات وأعلن رسمياً ضم الدولي الإيطالي ستيفانو سينسي من إنتر.
لاعب خط الوسط ينضم على سبيل الإعارة، لتكون الإعارة الثانية له عقب أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع سامبدوريا.
هندرسون إلى نوتنجهام
واصل نوتنجهام فورست نشاطه في سوق الانتقالات وحسم رسمياً انضمام الحارس دين هندرسون من صفوف مانشستر يونايتد.
الحارس الإنجليزي ينضم الإعارة مع أحقية الشراء بعد مفاوضات كللت بالنجاح في الأيام الماضية.
توتنهام مهتم بلينجارد
ذكرت "سكاي" أن توتنهام هو آخر الأندية المهتمة بخدمات الإنجليزي جيسي لينجارد.
اللاعب عقده انتهى مع مانشستر يونايتد، ومحط اهتمام عدة أندية كبرى في إنجلترا مثل وست هام يونايتد.
دي يونج يعود إلى بي إس في
أعلن بي إس في إيندهوفن عودة الهولندي لوك دي يونج لصفوفه من إشبيلية.
المهاجم أمضى الموسم مُعاراً مع برشلونة، وكان يملك عرضاً من المكسيك وفريق تولوكا بحسب "فابريزيو رومانو"، ولكن اختار العودة لناديه القديم.
#TheLuukWay ⏳😏— PSV (@PSV) July 1, 2022
PSV is dichtbij de komst van @LuukdeJong9. De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club.
يونايتد يقترب من مارتينيز
كما أكدت "ديلي ميل"، أصبح مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم ليساندرو مارتينيز من صفوف أياكس.
الأرجنتيني كان في مفاوضات مع آرسنال، ولكن أكد "ديفيد أورنستين" أن يونايتد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.
ميلان يضم فلورينزي نهائياً
أعلن ميلان تفعيل بند الشراء بعقد أليساندرو فلورينزي وضم المدافع بصفة نهائية من صفوف روما.
اللاعب لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وبحسب التقارير في إيطاليا، ينتقل نهائياً مقابل قرابة 3.5 مليون يورو.
بايرن يستعلم عن دي ليخت
قال "ألفريدو بيدولا" إن بايرن قد استعلم عن السعر المطلوب من أجل ضم ماتاياس دي ليخت من يوفنتوس.
اللاعب الهولندي في طريقه للمغادرة، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً من تشيلسي يقارب 70 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يطلب 90 على الأقل.
صراع على مينجيزا
ذكرت "موندو" أن أوسكار مينجيزا مطلوب في عدة أندية وقد يغادر برشلونة بالفعل هذا الصيف.
المدافع محط اهتمام بوردو، فالنسيا، وهيرتا بيرلين، وأضاف "دي مارزيو" أن مونزا أيضاً مهتم بخدماته.
مونزا يتواصل مع إيكاردي ويحلم بديبالا
ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن مونزا الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي تواصل مع واندا نارا، زوجة ووكيلة ماورو إيكاردي.
الصحفي ذكر في "سكاي" أن هدف نادي سيلفيو بيرلسكوني هو تكوين ثنائية أرجنتينية تجمع إيكاردي بباولو ديبالا، وإن أكد صعوبة الأمر في ظل طلبات راتب ديبالا المرتفعة.