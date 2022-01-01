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أخبار الانتقالات | ديمبيلي يقبل عرض برشلونة، ورونالدو مطلوب في نابولي!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Napoli
Pressbox/Getty

نابولي يطلب التعاقد مع رونالدو

2022-07-02T20:20:19.000Z

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية رغبة نابولي في إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

صاروخ ماديرا أخبر إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل.

باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن مدافعه

2022-07-02T19:23:04.000Z

وافق نادي باريس سان جيرمان على رحيل مدافعه بريسنيل كيمبيمبي خلال سوق الانتقالات الصيفية

برشلونة يتوصل لاتفاق مع ديمبيلي

2022-07-02T19:22:08.000Z

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية توصل برشلونة لاتفاق مع عثمان ديمبيلي لتمديد عقده حتى 2024.

اللاعب وافق على عرض برشلونة والذي يضمن تخفيض راتبه بصورة كبيرة.

مونزا يضم سينسي

2022-07-02T11:51:47.747Z

واصل مونزا صولاته في سوق الانتقالات وأعلن رسمياً ضم الدولي الإيطالي ستيفانو سينسي من إنتر.

لاعب خط الوسط ينضم على سبيل الإعارة، لتكون الإعارة الثانية له عقب أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع سامبدوريا.

هندرسون إلى نوتنجهام

2022-07-02T10:26:09.396Z

واصل نوتنجهام فورست نشاطه في سوق الانتقالات وحسم رسمياً انضمام الحارس دين هندرسون من صفوف مانشستر يونايتد.

الحارس الإنجليزي ينضم الإعارة مع أحقية الشراء بعد مفاوضات كللت بالنجاح في الأيام الماضية.

توتنهام مهتم بلينجارد

2022-07-02T09:29:20.950Z

ذكرت "سكاي" أن توتنهام هو آخر الأندية المهتمة بخدمات الإنجليزي جيسي لينجارد.

اللاعب عقده انتهى مع مانشستر يونايتد، ومحط اهتمام عدة أندية كبرى في إنجلترا مثل وست هام يونايتد.

دي يونج يعود إلى بي إس في

2022-07-02T07:36:31.440Z

أعلن بي إس في إيندهوفن عودة الهولندي لوك دي يونج لصفوفه من إشبيلية.

المهاجم أمضى الموسم مُعاراً مع برشلونة، وكان يملك عرضاً من المكسيك وفريق تولوكا بحسب "فابريزيو رومانو"، ولكن اختار العودة لناديه القديم.

يونايتد يقترب من مارتينيز

2022-07-02T07:32:15.472Z

كما أكدت "ديلي ميل"، أصبح مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم ليساندرو مارتينيز من صفوف أياكس.

الأرجنتيني كان في مفاوضات مع آرسنال، ولكن أكد "ديفيد أورنستين" أن يونايتد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.

ميلان يضم فلورينزي نهائياً

2022-07-02T07:30:50.914Z

أعلن ميلان تفعيل بند الشراء بعقد أليساندرو فلورينزي وضم المدافع بصفة نهائية من صفوف روما.

اللاعب لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وبحسب التقارير في إيطاليا، ينتقل نهائياً مقابل قرابة 3.5 مليون يورو.

بايرن يستعلم عن دي ليخت

2022-07-02T07:26:49.617Z

قال "ألفريدو بيدولا" إن بايرن قد استعلم عن السعر المطلوب من أجل ضم ماتاياس دي ليخت من يوفنتوس.

اللاعب الهولندي في طريقه للمغادرة، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً من تشيلسي يقارب 70 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يطلب 90 على الأقل.

صراع على مينجيزا

2022-07-02T07:24:05.939Z

ذكرت "موندو" أن أوسكار مينجيزا مطلوب في عدة أندية وقد يغادر برشلونة بالفعل هذا الصيف.

المدافع محط اهتمام بوردو، فالنسيا، وهيرتا بيرلين، وأضاف "دي مارزيو" أن مونزا أيضاً مهتم بخدماته.

مونزا يتواصل مع إيكاردي ويحلم بديبالا

2022-07-02T07:20:07.948Z

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن مونزا الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي تواصل مع واندا نارا، زوجة ووكيلة ماورو إيكاردي.

الصحفي ذكر في "سكاي" أن هدف نادي سيلفيو بيرلسكوني هو تكوين ثنائية أرجنتينية تجمع إيكاردي بباولو ديبالا، وإن أكد صعوبة الأمر في ظل طلبات راتب ديبالا المرتفعة.