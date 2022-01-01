أخبار الانتقالات | باريس يصدم برشلونة وليفربول يجد بديل صلاح

يتمسك نادي ليفربول الإنجليزي، باهتمامه برافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، حتى بعد التعاقد مع الكولومبي لويس دياز.

موقع "TheAthletic" أكد أن يورجن كلوب يعتبر من أشد المعجبين باللاعب البرازيلي ويطمح في الحصول على خدماته الصيف القادم.

وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز، قبل نهاية عقده في يونيو 2023.