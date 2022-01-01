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أخبار الانتقالات | بيل مستمر في إسبانيا وإريكسن يعود لفريقه القديم

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Gareth Bale
Getty Images

اجتماع بين بيريز وأنشيلوتي

2022-04-18T09:47:35.836Z

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بايرن يوضح موقفه من عقد ليفاندوفسكي

2022-04-18T09:46:42.163Z

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جمال بلعمري يترك قطر

2022-04-18T09:46:20.119Z

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ليفربول يتحرك نحو جافي

2022-04-18T09:45:15.333Z

قالت "سبورت" إن ليفربول هو الآخر يتابع عن كثب موقف جافي ومسألة تمديد عقده مع برشلونة.

اللاعب الشاب عقده لم يمدد حتى الآن، وقالت "موندو" إن بايرن ميونخ هو الآخر مهتم بخدماته.

إريكسن نحو فريقه القديم

2022-04-18T09:43:55.949Z

قال "فوتبول إنسايدر" إن كريستيان إريكسن مطلوب وبقوة في توتنهام الصيف المقبل، كذلك فريقه القديم الآخر أياكس.

ويلعب الدنماركي مع برينتفورد حالياً بعقد مدته ستة أشهر فقط ينتهي بحلول يونيو المقبل.

بيل مستمر في إسبانيا

2022-04-18T09:42:18.195Z

ذكر "إل شيرينجيتو" أن جاريث بيل يرحب بفكرة الاستمرار في إسبانيا الموسم المقبل، ولكن ليس في ريال مدريد على وجه الخصوص.

البرنامج الإسباني أوضح أن الويلزي يفضل الاستمرار في الليجا حال بلغت بلاده المونديال من أجل أن يكون في أفضل حالة بدنية لكأس العالم قطر بنوفمبر المقبل.