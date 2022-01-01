أخبار الانتقالات | بيل مستمر في إسبانيا وإريكسن يعود لفريقه القديم

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ليفربول يتحرك نحو جافي
قالت "سبورت" إن ليفربول هو الآخر يتابع عن كثب موقف جافي ومسألة تمديد عقده مع برشلونة.
اللاعب الشاب عقده لم يمدد حتى الآن، وقالت "موندو" إن بايرن ميونخ هو الآخر مهتم بخدماته.
إريكسن نحو فريقه القديم
قال "فوتبول إنسايدر" إن كريستيان إريكسن مطلوب وبقوة في توتنهام الصيف المقبل، كذلك فريقه القديم الآخر أياكس.
ويلعب الدنماركي مع برينتفورد حالياً بعقد مدته ستة أشهر فقط ينتهي بحلول يونيو المقبل.
بيل مستمر في إسبانيا
ذكر "إل شيرينجيتو" أن جاريث بيل يرحب بفكرة الاستمرار في إسبانيا الموسم المقبل، ولكن ليس في ريال مدريد على وجه الخصوص.
البرنامج الإسباني أوضح أن الويلزي يفضل الاستمرار في الليجا حال بلغت بلاده المونديال من أجل أن يكون في أفضل حالة بدنية لكأس العالم قطر بنوفمبر المقبل.