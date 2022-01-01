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أخبار الانتقالات | دورتموند يؤمن خليفة هالاند وريال يجتمع مع مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mbappe Haaland

آرسنال يفكر في ستيرلينج

2022-05-09T07:25:41.899Z

قالت "تيليجراف" إن آرسنال قد يبدي اهتماماً بضم رحيم ستيرلينج الصيف المقبل لتعزيز خط هجومه.

دخول اللاعب في العام الأخير بعقده مع مانشستر سيتي، ورغبة المدفعجية بضم خبرات في الأمام حال المشاركة بدوري الأبطال العاملان وراء الصفقة.

جيرارد يناقش مستقبل كوتينيو

2022-05-09T07:24:36.084Z

التفاصيل هنا

خاميس يبحث عن الانتقال إلى أمريكا

2022-05-09T07:24:00.578Z

التفاصيل هنا

دورتموند يؤكد اقتراب رحيل هالاند

2022-05-09T07:22:31.302Z

التفاصيل الكاملة لتصريحات مسؤول بوروسيا دورتموند من هنا، وسط تأكيدات أيضاً من ديفيد أورنستين بخصوص إتمام مانشستر سيتي للصفقة، وذلك عبر مقالته الأسبوعية في "ذا أتلتيك".

دورتموند يؤمن بديل هالاند

2022-05-09T07:20:12.119Z

أعلن "فابريزيو رومانو" عن توصل بوروسيا دورتموند لاتفاق مع كريم أديمي وناديه سالزبورج لضم الألماني الشاب.

وصول أديمي سيكون مقابل 38 مليون يورو بحسب رومانو، ولن يكون في عقده أي شروط جزائية كما حدث مع إرلينج هالاند الذي يتوقع رحيله هذا الصيف بعد التقارير عن دفع مانشستر سيتي هذا الشرط.

ريال يجتمع مع مبابي

2022-05-09T07:17:39.084Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن من المقرر أن يجتمع ريال مدريد مع ممثلي كيليان مبابي في الأسبوع المقبل.

الأزمة بحسب التقارير بين الطرفين حالياً هي حقوق الصورة الخاصة باللاعب، والتي يرفض ريال تركها بالكامل له، ولكن بحسب "سانتي أونا"، هناك تغير في موقف مدريد قد يسهل حدوث الصفقة المنتظرة.