أخبار الانتقالات | دورتموند يرد على هالاند، وريال مدريد يرفض عرض هازارد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي نيوكاسل تلقى رفضًا قاطعًا من نظيره ريال مدريد في عرضه الخاص بضم إيدين هازارد من النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن عرض النادي الإنجليزي كان حوالي 40 مليون يورو، فيما يريد النادي الإسباني 50 مليونًا على الأقل.