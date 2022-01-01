أخبار الانتقالات | تسريبات مينديش وعودة سواريز وصفقة جديدة لنيوكاسل

يستعد رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، للسماح للنجم الفرنسي بول بوجبا بالرحيل عن صفوف النادي بالمجان في الصيف.

عقد بوجبا ينتهي في يونيو 2022، وكل الأمور تشير إلى رحيله، لو لم يحدث أي تغيير غير متوقع في الأحداث.

العديد من التقارير أكدت أن رانجنيك يرحب بعدم بقاء بوجبا، ولا يمانع انتقاله لأي فريق آخر، لكنه سيستخدمه هذا الموسم في كل الأحوال.