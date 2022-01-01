أخبار الانتقالات | خيانة رونالدو ونشاط برشلونة

ديباي يعقد الانتقال إلى توتنهام
أكدت تقارير صحفية أن الهولندي ممفيس ديباي لا ينوي العودة إلى الدوري الإنجليزي قريبًا في ظل ربطه بنادي توتنهام.
يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستعد لتركه يرحل مقابل أي عرض يأتي بقيمة 20 مليون يورو.
أوليفر كان يعلن صفقة دي ليخت
أعلن المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أوليفر كان عن ضم الهولندي ماتايس دي ليخت من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا في تصريح خلال مؤتمر صحفي في معسكر الفريق وقال: "هو لاعب عظيم ويملك إمكانيات هامة بالنسبة لنا".
ميلان مهتم ببيانيتش
أكدت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من نادي ميلان في الحصول على ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، نقلًا عن الإعلام الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة ستكون في صورة إعارة لو تمت.