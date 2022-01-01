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أخبار الانتقالات | خيانة رونالدو ونشاط برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo
Getty Images

ديباي يعقد الانتقال إلى توتنهام

2022-07-19T07:28:26.722Z

أكدت تقارير صحفية أن الهولندي ممفيس ديباي لا ينوي العودة إلى الدوري الإنجليزي قريبًا في ظل ربطه بنادي توتنهام.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستعد لتركه يرحل مقابل أي عرض يأتي بقيمة 20 مليون يورو.

أوليفر كان يعلن صفقة دي ليخت

2022-07-19T07:28:01.633Z

أعلن المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أوليفر كان عن ضم الهولندي ماتايس دي ليخت من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريح خلال مؤتمر صحفي في معسكر الفريق وقال: "هو لاعب عظيم ويملك إمكانيات هامة بالنسبة لنا".

ميلان مهتم ببيانيتش

2022-07-19T07:27:46.189Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من نادي ميلان في الحصول على ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، نقلًا عن الإعلام الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة ستكون في صورة إعارة لو تمت.

خاص | هنا الأرقام والتفاصيل .. آرسنال يتوصل لاتفاق مع السيتي حول زينتشينكو

2022-07-19T07:16:49.923Z

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لماذا تجاهل اهتمام ريال مدريد وجدد عقده مع ليفربول؟ جوميز يُجيب

2022-07-19T07:16:00.695Z

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برشلونة لا يتوقف ولا يكتفي .. النادي بصدد تفعيل الرافعة الثالثة

2022-07-19T07:15:28.400Z

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رسميًا | مقدمة لرحيل أليوسكي؟ .. الأهلي يتعاقد مع ظهير أيسر جديد

2022-07-19T07:15:04.867Z

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الخيانة تقترب .. رونالدو يرحب بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد

2022-07-19T07:14:28.708Z

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