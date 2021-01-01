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أخبار الانتقالات | خيارات مانشستر الستة وصدمة ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Manchester United Michael Carrick
Getty Images

صعوبة انضمام بوتشيتينو لمانشستر الآن

2021-11-25T06:43:42.337Z

أوضحت "ديلي ستار" أن سيكون صعباً أن يرحل ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب باريس سان جيرمان بالوقت الراهن.

وارتبط المدرب الأرجنتيني بقيادة مانشستر يونايتد، وتم ترشيحه لتولي القيادة الآن، ولكن تمسك ناديه بخدماته يصعب الأمور بحسب التقرير.

رافينيا يصدم ليفربول

2021-11-25T06:43:41.369Z

أكد البرازيلي رافينيا في حوار مع "بي بي سي" عدم وجود نية من طرفه لمغادرة ناديه ليدز ورغبته في الاستمرار بصفوفه.

ويأتي التصريح عقب ربط اللاعب الدولي بالانتقال إلى صفوف ليفربول بالصيف المقبل.

تلميحات بانتقال حمد الله للهلال

2021-11-25T06:43:40.683Z

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برشلونة يسعى لتمديد عقد أراوخو

2021-11-25T06:43:39.760Z

ذكرت "سبورت" أن برشلونة سعيد بالمستويات التي يقدمها مدافع رونالد أراوخو وسيعمل على تمديد عقده.

وبحسب الصحيفة، المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل طيب وقد تختتم بنجاح خلال الأسابيع المقبلة.

أونانا يعلن الرحيل

2021-11-25T06:43:39.374Z

ألمح أندريه أونانا، حارس أياكس، لرحيله عن الفريق بحلول نهاية الموسم وقال إن الباب الذي يتم فتحه يجب أن يغلق يوماً ما.

وجاء تصريح اللاعب للإعلام عقب عودته للمشاركة مع الفريق الهولندي بلقاء بشكتاش الأربعاء بعد غياب طويل للإيقاف.

ستة خيارات لمانشستر يونايتد لإكمال الموسم

2021-11-25T06:43:38.173Z

ذكرت "ميرور" أن إدارة مانشستر يونايتد تفاضل بين ستة مرشحين من أجل تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتضم القائمة باولو فونسيكا، رالف رانجنينك، لوسيين فافر، إرنستو فالفيردي، ورودي جارسيا.