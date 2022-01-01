أخبار الانتقالات | خليفة سواريز في أتلتيكو وبرشلونة يجدد لنجومه

وولفرهامبتون يحدد بديل أداما
قالت "موندو" إن برشلونة مقتنع بمستويات أداما تراوري وعلى الأغلب سيفعل خيار شراء الجناح هذا الصيف، مما جعل وولفرهامبتون فريقه الأصلي يتحرك لضم بديل.
وأضاف التقرير أن وولفز ليس مقتنعاً بمستويات ترينكاو المُعار من برشلونة، وسيتحرك الفريق لضم لاعب بنفيكا رافا سيلفا الصيف المقبل.
روما بين جاكا وفايجل
قال "كالتشيو ميركاتو" إن روما يبحث بعد عن تدعيم في خط الوسط، وأنه تم عرض عليه متوسط ميدان بنفيكا يوليان فايجل، والذي عُرض على ميلان أيضاً.
وأوضح موقع "فوتبول لندن" أن جرانيت جاكا، لاعب آرسنال، عاد من جديد ليستحوذ على اهتمام ذئاب العاصمة الإيطالية بعد أن كان قريباً من صفوف الفريق الصيف الماضي.
برشلونة يقترب من تأمين جافي وأراوخو
قالت "سبورت" إن برشلونة يمضي بشكل إيجابي في مفاوضاته مع ممثلي لاعبيه رونالد أراوخو وجافي من أجل مد عقد اللاعبين.
ودارت أحاديث حول اهتمام ريال مدريد بمدافع برشلونة، بينما يحظى جافي بحسب تقارير إسبانية وإنجليزية بمتابعة عديد الأندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.
أتلتيكو يحدد خليفة سواريز
ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن أتلتيكو مدريد أرسل كشافيه لحضور مباراة ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر الثلاثاء لمراقبة لاعبين مرشحين لخلافة لويس سواريز بهجوم الفريق.
اللاعب الأول هو مهاجم ميلان المتألق رافائيل لياو، وثاني الأسماء هو لاعب إنتر لاوتارو مارتينيز، والذي سبق وارتبط بالانتقال للفريق الإسباني قبل انضمامه للنيراتزوري.
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