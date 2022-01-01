أخبار الانتقالات | خليفة سواريز في أتلتيكو وبرشلونة يجدد لنجومه

قال "كالتشيو ميركاتو" إن روما يبحث بعد عن تدعيم في خط الوسط، وأنه تم عرض عليه متوسط ميدان بنفيكا يوليان فايجل، والذي عُرض على ميلان أيضاً.

وأوضح موقع "فوتبول لندن" أن جرانيت جاكا، لاعب آرسنال، عاد من جديد ليستحوذ على اهتمام ذئاب العاصمة الإيطالية بعد أن كان قريباً من صفوف الفريق الصيف الماضي.