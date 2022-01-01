أخبار الانتقالات | خليفة بوسكيتس وإنتر ينقذ لوكاكو من العقاب

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إنتر سيعمل مع تشيلسي على حل لضمان استمرار روميلو لوكاكو مع النادي بعد انتهاء إعارته الموسم الحالي.

وأضاف الصحفي الإيطالي المتخصص أن لو كانت مارينا جرانوفسكايا، المديرة الرياضية السابقة للبلوز، مستمرة في منصبها لكانت قررت عقاب لوكاكو ووضعه في المدرجات طوال الموسم.