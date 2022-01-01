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أخبار الانتقالات | خطة برشلونة الثلاثية ونجم ريال مدريد يرفض ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Hakim Ziyech, Bernardo Silva Manchester City Vs Chelsea
Getty Images

ماني إلى بايرن ميونخ

2022-06-22T11:33:24.994Z

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم، الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع الجناح السنغالي ساديو ماني من ليفربول.

انتظار إنتر

2022-06-22T09:02:31.275Z

ينتظر نادي إنتر الإيطالي الحصول على مبلغ 65 مليون يورو بخلاف الإضافات والمكافآت، مقابل التخلي عن مدافعه ميلان شكرينيار هذا الصيف.

ويعتبر باريس سان جيرمان هو الفريق الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب، لكنه بحاجة لتلبية الطلبات المالية لإنتر وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا.

ومن المقرر استمرار المحادثات بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة لحسم مستقبل المدافع السلوفاكي.

سر ماني

2022-06-22T08:57:54.877Z

اعترف ساديو ماني المنضم حديثًا إلى نادي بايرن ميونخ، أنه لم يفكر كثيرًا في قرار مغادرته ليفربول، وكشف عن سر تفضيله الانضمام للنادي الألماني.

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محادثات دي يونج

2022-06-22T08:55:54.589Z

قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن مانشستر يونايتد دخل في محادثات مكثفة من أجل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

وأكد أنه لا يوجد أي اتفاق في الوقت الحالي، لإصرار برشلونة على مبلغ 85 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، وتلقي المبلغ دفعة واحدة بسبب الأزمة المالية الحالية.

أسينسيو يرفض ليفربول

2022-06-22T08:54:11.733Z

يفضل ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد فكرة الانتقال إلى صفوف ميلان على حساب نادي ليفربول الإنجليزي.

ويدخل اللاعب في العام الأخير من عقده مع ريال، ويبحث عن فرصة اللعب بانتظام في فريق آخر هذا الصيف.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن أسينسيو يفضل ميلان على ليفربول بسبب ضمان فرص المشاركة بالروسونيري مقارنة بالريدز.

خطة برشلونة

2022-06-22T08:51:01.535Z

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة قرر تكثيف جهوده على ضم 3 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت عن استهداف جوان لابورتا رئيس النادي للثلاثي جول كوندي مدافع إشبيلية، برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

رفض مينامينو

2022-06-22T08:50:49.443Z

اتفق نادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره الفرنسي موناكو على بيع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو مقابل 18 مليون يورو.

وكشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن قيام اللاعب برفض الانتقال إلى وولفرهامبتون من أجل الانضمام لموناكو.

صورة لابورتا تقلب الموازين

2022-06-22T08:46:31.548Z

نشر صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق، ورئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني حاليًا، صورة مع رئيس برشلونة جوان لابورتا والبرازيلي ديكو لاعب الفريق الكتالوني السابق أيضًا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء.

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شكوك بايرن

2022-06-22T08:46:17.203Z

كشف موقع "90Min" عن استبعاد بايرن ميونخ لإمكانية قيام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال إن إدارة البافاري تؤمن بأن القدرات المالية للنادي الكتالوني لا تمكنه من القيام بالصفقة.