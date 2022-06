أخبار الانتقالات | خطة برشلونة الثلاثية ونجم ريال مدريد يرفض ليفربول

قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن مانشستر يونايتد دخل في محادثات مكثفة من أجل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

وأكد أنه لا يوجد أي اتفاق في الوقت الحالي، لإصرار برشلونة على مبلغ 85 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، وتلقي المبلغ دفعة واحدة بسبب الأزمة المالية الحالية.

Manchester United and Barcelona have been in direct contact today for Frenkie de Jong. Still no agreement on the fee, as Barça told Man Utd they won’t sell FdJ for less than €86m. 🚨🇳🇱 #MUFC



Barcelona want full fee guaranteed, also because of La Liga rules to reinvest money. pic.twitter.com/n6WBFk5Uxy